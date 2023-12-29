Piala Asia 2023: Ingin Nonton Langsung Timnas Indonesia di Qatar, Jay Idzes Terkendala Jadwal Main Klub

Jay Idzes berharap bisa menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/Jay Idzes)

JAKARTA – Jay Idzes mengaku ingin menonton langsung Timnas Indonesia berjuang di Qatar pada Piala Asia 2023. Namun hal itu tidak mungkin terjadi karena harus bergabung dengan klubnya.

Sebagaimana diketahui, Idzes telah resmi menjadi WNI. Pemain berusia 23 tahun itu resmi menjadi WNI usai mengucap sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis (28/12) kemarin.

Sejatinya, Idzes diproyeksikan untuk Piala Asia 2023. Tetapi, mengingat Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan di Turki, sehingga peluangnya untuk berseragam Merah Putih dalam ajang tersebut pun sirna.

Adapun Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat yakni grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang.

Idzes pun sebenarnya ingin menonton langsung Timnas Indonesia di Qatar. Namun dia tidak bisa melakukan itu karena harus bergabung dengan Venezia. Jika melihat jadwal pertandingan, Venezia memang akan menghadapi Sampdoria pada 14 Januari 2024.

“Saya tentu akan senang untuk datang menonton (langsung),” kata Idzes kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat (29/12/2023).