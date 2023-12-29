Piala Asia 2023: Tak Diunggulkan, Jordi Amat Tetap Optimis dengan Timnas Indonesia

ANTALYA – Jordi Amat mengaku tidak masalah dengan status underdog Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jordi justru antusias menatap ajang tersebut dan menjadikannya sebagai tantangan positif.

Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat yakni grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang.

Walaupun bisa dibilang, Timnas Indonesia selevel dengan Vietnam. Hanya saja, tim berjuluk The Golden Stars itu kerap menyulitkan Skuad Garuda. Menyoal persaingan, Jordi pun angkat bicara.

Pemain Johor Darul Ta’zim itu tidak menyangkal jika Timnas Indonesia dianggap underdog. Namun, Jordi tidak gentar melihat peta persaingan yang ada. Dia percaya Skuad Garuda bisa memberi kejutan.

“Melihat peluang kami, menurut saya mungkin kami bisa dibilang tim underdog di grup ini. Tapi Anda tak pernah tahu, ini adalah sepakbola. Saya pikir tim ini siap, untuk bertarung dan berkompetisi,” ucap Jordi, dikutip dari situs resmi PSSI, Jumat (29/12/2023).

Sebelumnya, Jordi ikut serta saat membela Timnas Indonesia di dua laga grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kala itu, Skuad Garuda menelan kekalahan 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 kontra Filipina.