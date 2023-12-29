Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Tak Diunggulkan, Jordi Amat Tetap Optimis dengan Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |16:03 WIB
Piala Asia 2023: Tak Diunggulkan, Jordi Amat Tetap Optimis dengan Timnas Indonesia
Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, optimistis tatap Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/Jordi Amat)
A
A
A

ANTALYA – Jordi Amat mengaku tidak masalah dengan status underdog Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jordi justru antusias menatap ajang tersebut dan menjadikannya sebagai tantangan positif.

Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat yakni grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang.

Walaupun bisa dibilang, Timnas Indonesia selevel dengan Vietnam. Hanya saja, tim berjuluk The Golden Stars itu kerap menyulitkan Skuad Garuda. Menyoal persaingan, Jordi pun angkat bicara.

Pemain Johor Darul Ta’zim itu tidak menyangkal jika Timnas Indonesia dianggap underdog. Namun, Jordi tidak gentar melihat peta persaingan yang ada. Dia percaya Skuad Garuda bisa memberi kejutan.

“Melihat peluang kami, menurut saya mungkin kami bisa dibilang tim underdog di grup ini. Tapi Anda tak pernah tahu, ini adalah sepakbola. Saya pikir tim ini siap, untuk bertarung dan berkompetisi,” ucap Jordi, dikutip dari situs resmi PSSI, Jumat (29/12/2023).

Sebelumnya, Jordi ikut serta saat membela Timnas Indonesia di dua laga grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kala itu, Skuad Garuda menelan kekalahan 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 kontra Filipina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/shin_tae_yong.jpg
Baru 65 Hari! Shin Tae Yong Dipecat Ulsan Hyundai, Komentarnya Bikin Nyesek
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement