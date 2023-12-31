Jose Mourinho Tetap Senang dengan Penampilan AS Roma, meski Tumbang 0-1 di Markas Juventus

TURIN – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, merasa tetap senang dengan penampilan anak asuhnya, meski kalah dari Juventus dalam laga pekan ke-18 Liga Italia 2023-2024. Pasalnya, Romelu Lukaku cs dinilai sudah bermain dengan baik.

Ya, pil pahit harus ditelan AS Roma kala bertandang ke markas Juventus, Allianz Stadium, Minggu (31/12/2023) dini hari WIB. Giallorossi -julukan Roma- kalah dengan skor tipis 0-1.

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oleh Adrien Rabiot pada menit ke-47. Setelah itu, AS Roma tak bisa membalas gol tersebut hingga akhir pertandingan.

Padahal, AS Roma sebeanrnya mampu menguasai jalannya pertandingan. Mereka mengepung pertahanan Juventus, terutama di babak pertama.