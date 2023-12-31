Andre Onana Siap Bangkit Bersama Manchester United

MANCHESTER - Pemain Manchester United, Andre Onana, mengakui performanya belum konsisten bersama timnya yang membuat berbagai kritikan datang. Namun, dia akan bekerja keras lebih baik agar dapat menutup mulut para pengkritik.

Sebagaimana diketahui, The Red Devils -julukan Manchester United- pun saat ini masih kesulitan untuk menempus klasemen papan atas. Sebab, Manchester United masih berada di posisi ketujuh dengan 31 angka.

Andre Onana mengatakan saat ini Inter Milan pun pernah mendapatkan kritikan pedas karena performanya, tapi akhirnya bisa membuktikan kualitas yang dimiliki. Dia yakin di Manchester United pun cepat atau lambat akan kembali dalam performa terbaik.

"Itu juga terjadi di Inter pada awalnya, dan lihat bagaimana akhirnya. Hari ini cinta abadi mengikat kami," kata Andre Onana dilansir dari Tuttomercato, Minggu (31/12/2023).

Kiper asal Kamerun itu mengatakan memang banyak yang berharap performanya langsung luar biasa bersama Manchester United. Akan tetapi, dia mengakui masih butuh proses untuk mengembalikan penampilan apiknya

"Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Orang-orang berharap banyak dari saya, untuk itu dia mengkritik saya," ucapnya.