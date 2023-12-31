Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Andre Onana Siap Bangkit Bersama Manchester United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |21:59 WIB
Andre Onana Siap Bangkit Bersama Manchester United
Kiper Manchester United, Andre Onana (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Pemain Manchester United, Andre Onana, mengakui performanya belum konsisten bersama timnya yang membuat berbagai kritikan datang. Namun, dia akan bekerja keras lebih baik agar dapat menutup mulut para pengkritik.

Sebagaimana diketahui, The Red Devils -julukan Manchester United- pun saat ini masih kesulitan untuk menempus klasemen papan atas. Sebab, Manchester United masih berada di posisi ketujuh dengan 31 angka.

Andre Onana mengatakan saat ini Inter Milan pun pernah mendapatkan kritikan pedas karena performanya, tapi akhirnya bisa membuktikan kualitas yang dimiliki. Dia yakin di Manchester United pun cepat atau lambat akan kembali dalam performa terbaik.

"Itu juga terjadi di Inter pada awalnya, dan lihat bagaimana akhirnya. Hari ini cinta abadi mengikat kami," kata Andre Onana dilansir dari Tuttomercato, Minggu (31/12/2023).

Kiper asal Kamerun itu mengatakan memang banyak yang berharap performanya langsung luar biasa bersama Manchester United. Akan tetapi, dia mengakui masih butuh proses untuk mengembalikan penampilan apiknya

"Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Orang-orang berharap banyak dari saya, untuk itu dia mengkritik saya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631397/kluivert-minta-publik-bangga-dengan-timnas-indonesia-meski-gagal-ke-piala-dunia-2026-mcc.webp
Kluivert Minta Publik Bangga dengan Timnas Indonesia meski Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/19/jay_idzes.jpg
Viral Jay Idzes Tenangkan Suporter yang Lempar Benda ke Lapangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement