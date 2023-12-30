Cristiano Ronaldo Disebut Bukan Top Skor 2023, Ini Sosok Pencetak Gol Terbanyak yang Dimaksud?

CRISTIANO Ronaldo disebut bukan top skor 2023. Mengutip dari akun @Troll_Football, koleksi 53 gol milik Cristiano Ronaldo kalah dari penyerang Bengaluru FC dan Timnas India, Sunil Chhetri.

Dalam data yang ditampilkan akun di atas, Sunil Chhetri yang kini berusia 39 tahun menncetak 65 gol sepanjang 2023, alias unggul 12 bola dari Cristiano Ronaldo. Sunil Chhetri memang dikenal sebagai penyerang tajam.

Di sepanjang karier internasionalnya bersama Timnas india yang terhampar sejak 2005, Sunil Chhetri mengemas 93 gol dari 145 pertandingan. Lantas, memang benar Sunil Chhetri mencetak gol lebih banyak ketimbang Cristiano Ronaldo sepanjang 2023?

Okezone pun mencoba menelusurinya lebih jauh. Menurut data yang dikutip dari Transfermarkt, jumlah gol Sunil Chhetri jauh dari data yang disajikan akun @Troll_Football.

Sunil Chhetri tercatat hanya mengemas 24 gol sepanjang 2023! Hal itu dengan rincian 13 gol bersama Bengaluru FC dan 11 bola bareng Timnas India.

Praktis data ini masih kalah jauh dari Cristiano Ronaldo yang unggul lebih dari dua kali lipat atas Sunil Chhetri. Karena itu, Cristiano Ronaldo sah menjadi top skor sepanjang 2023.