HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Cristiano Ronaldo Gagal Masuk 10 Besar Pemain Terbaik 2023 Versi IFFHS

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |06:08 WIB
Cristiano Ronaldo gagal masuk 10 besar pemain terbaik 2023 versi IFFHS. (Foto: REUTERS)
A
A
A

RESPONS Cristiano Ronaldo gagal masuk 10 besar pemain terbaik 2023 versi Federasi Sejarah dan Statistik Sepakbola Internasional (IFFHS) 2023 akan diulas Okezone. IFFHS yang diakui FIFA sebagai badan pencatatan statistik resmi, rutin mengumumkan siapa pemain terbaik versi mereka sejak 1988.

Mereka menilai statistik seorang pemain dari Januari-Desember atau dalam satu tahun kalender. Hasilnya untuk tahun 2023, IFFHS memilih Erling Haaland sebagai pemain terbaik.

Erling Haaland

(Erling Haaland terpilih sebagai pemain terbaik 2023 versi IFFHS. (Foto: REUTERS)

Erling Haaland dipilih karena tampil tajam sepanjang 2023. Dari 60 penampilan bersama Manchester City dan Norwegia sepanjang 2023, Erling Haaland mengemas 50 gol.

Ini merupakan trofi perdana Erling Haaland di ajang ini. Berhubung masih 23 tahun, ada peluang Erling Haaland meraih trofi serupa di tahun-tahun mendatang.

Selain mengumumkan pemain terbaik, IFFHS juga mengungkap siapa saja pesepakbola yang menempati posisi 10 besar pemain terbaik versi mereka. Tepat di bawah Erling Haaland atau di posisi dua ada Kylian Mbappe, menyusul Lionel Messi, Rodri, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Bernardo Silva, Vinicius Jr, dan Lautaro Martinez.

Uniknya, tak ada nama Cristiano Ronaldo di posisi 10 besar. Padahal, Cristiano Ronaldo menutup 2023 dengan status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang tahun ini.

Telusuri berita bola lainnya
