Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026

JEDDAH – Pemain Timnas Indonesia, Ole Romeny, mengungkapkan rasa sedihnya karena belum bisa memberikan kontribusi apa pun untuk Oxford United di divisi kedua Liga Inggris musim 2025-2026. Hal itu disebabkan karena striker andalan Garuda sedang menjalani pemulihan cedera.

Saat ini, Romeny sedang dilibatkan dalam persiapan Timnas Indonesia di Arab Saudi menjelang putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, bebereapa waktu lalu cedera patah kaki yang ia alami membuatnya harus menepi dari lapangan hijau klub cukup lama.

Ole mengakui cedera ini adalah sebuah ujian berat. Ia bertekad untuk segera pulih sepenuhnya agar dapat kembali membela Oxford United dan juga Timnas Indonesia.

1. Frustrasi Hanya Bisa Menonton di Televisi

Romeny menceritakan betapa beratnya menjadi pemain yang harus absen di awal musim. Ia merasa frustrasi karena hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekan setimnya dari jauh.

Ole Romeny selebrasi aura farming (Foto: Instagram/@officialpialapresiden)

"Ya, tentu berat. Kalau cedera, kamu cuma bisa nonton dari TV, bahkan enggak bisa datang langsung dukung mereka," kata Ole dilansir dari YouTube The Haye Way, Selasa (7/10/2025).

Meski tidak bisa turun ke lapangan, ia berusaha menjaga komunikasi dengan rekan-rekan setimnya agar chemistry tetap terjaga.