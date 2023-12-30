Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Untuk Pertama Kalinya, Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Masuk Skuad Ipswich Town di Laga Divisi Championship 2023-2024

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |08:38 WIB
Untuk Pertama Kalinya, Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Masuk Skuad Ipswich Town di Laga Divisi Championship 2023-2024
Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town untuk pertama kalinya di ajang Divisi Championship 2023-2024 (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

UNTUK pertama kalinya, pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town di laga divisi Championship 2023-2024. Sebelumnya, Baggott hanya diandalkan di laga-laga berformat turnamen, seperti Piala Liga Inggris 2023-2024.

Sang bek tengah berusia 21 tahun kembali ke klub pemiliknya, Ipswich Town, pada musim panas 2023 lalu. Sebelumnya, pada musim lalu, Baggott melalui dua periode peminjaman berbeda bersama Gillingham dan Cheltenham Town.

Elkan Baggott

Sang defender Timnas Indonesia mendapatkan kepercayaan dari pelatih Kieran McKenna untuk mengisi skuad Ipswich Town setelah sempat dirumorkan bakal dipinjamkan lagi pada musim panas. Namun, pada saat musim berjalan, Baggott tak dipercaya di ajang liga domestik, Divisi Championship 2023-2024.

Dia melakoni total empat laga bersama The Tractor Boys – julukan Ipswich – pada musim ini, dengan berhasil mencetak sebuah gol. Namun, keempat laga tersebut dilakoni di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024.

Pada Sabtu (30/12/2023) dini hari tadi WIB, Baggott berada dalam skuad Ipswich Town untuk suatu laga di Divisi Championship 2023-2024 untuk pertama kalinya. Laga itu adalah kontra Queens Park Rangers (QPR) di Portman Road.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1631017/rcti-dukung-penuh-garuda-fight-championship-berencana-kolaborasi-jangka-panjang-udt.webp
RCTI+ Dukung Penuh Garuda Fight Championship, Berencana Kolaborasi Jangka PanjangÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/michele_pirro.jpg
Resmi! Ducati Umumkan Pengganti Marc Marquez di MotoGP Australia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement