Untuk Pertama Kalinya, Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Masuk Skuad Ipswich Town di Laga Divisi Championship 2023-2024

UNTUK pertama kalinya, pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town di laga divisi Championship 2023-2024. Sebelumnya, Baggott hanya diandalkan di laga-laga berformat turnamen, seperti Piala Liga Inggris 2023-2024.

Sang bek tengah berusia 21 tahun kembali ke klub pemiliknya, Ipswich Town, pada musim panas 2023 lalu. Sebelumnya, pada musim lalu, Baggott melalui dua periode peminjaman berbeda bersama Gillingham dan Cheltenham Town.

Sang defender Timnas Indonesia mendapatkan kepercayaan dari pelatih Kieran McKenna untuk mengisi skuad Ipswich Town setelah sempat dirumorkan bakal dipinjamkan lagi pada musim panas. Namun, pada saat musim berjalan, Baggott tak dipercaya di ajang liga domestik, Divisi Championship 2023-2024.

Dia melakoni total empat laga bersama The Tractor Boys – julukan Ipswich – pada musim ini, dengan berhasil mencetak sebuah gol. Namun, keempat laga tersebut dilakoni di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024.

Pada Sabtu (30/12/2023) dini hari tadi WIB, Baggott berada dalam skuad Ipswich Town untuk suatu laga di Divisi Championship 2023-2024 untuk pertama kalinya. Laga itu adalah kontra Queens Park Rangers (QPR) di Portman Road.