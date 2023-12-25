Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Libya di Turki pada 2 Januari 2024: Tanpa Justin Hubner hingga Elkan Baggott!

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Libya di Turki pada 2 Januari 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki dari 21 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024.

Pemusatan latihan dilakukan sebagai persiapan skuad asuhan Shin Tae-yong sebelum turun di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Rencananya selama di Turki, Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan uji coba kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 28 pemain untuk mengikuti TC di Turki. Namun, belum semua pemain dapat bergabung. Mayoritas pemain yang sudah bergabung adalah personel yang mentas di Liga 1 2023-2024.

Sementara untuk pemain abroad, baru Shayne Pattynama, Saddil Ramdani, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan dan Asnawi Mangkualam yang bergabung. Jika dihitung-hitung, baru 22 pemain yang bergabung dan enam pesepakbola yang belum mendarat di Turki.

Sebanyak enam pemain belum bergabung adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Elkan Baggott, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Rafael Struick. Sejauh ini, baru Justin Hubner dan Elkan Baggott yang memberi kepastian gabung, yakni pada Senin 1 Januari 2024.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memang memberikan batas waktu kepada para pemain untuk bergabung. Pemain paling telat diminta bergabung pada 1 Januari 2024.