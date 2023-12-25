Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Respons Maarten Paes Lihat Latihan Timnas Indonesia di Turki, Langsung Jadi Sorotan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |08:27 WIB
Respons Maarten Paes Lihat Latihan Timnas Indonesia di Turki, Langsung Jadi Sorotan!
Marselino Ferdinan dan kawan-kawan latihan serius bersama Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

RESPONS Maarten Paes lihat latihan Timnas Indonesia di Turki akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki dari 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

TC ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum turun di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Selama berada di Turki, rencananya skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjalani dua laga uji coba, tepatnya kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024.

Karena itu, latihan intens dilakukan. Proses latihan Timnas Indonesia pun diunggah akun Instagram Timnas Indonesia, @timnas.indonesia.

Para pemain Timnas Indonesia juga mengunggah aksi latihan mereka selama berada di Turki. Salah satu pemain Timnas Indonesia yang mengunggah momen latihan skuad garuda adalah Shayne Pattynama. Eks pemain Viking FK ini pun menulis caption yang membakar semangat.

“Pemusatan latihan sebelum Piala Asia. Mari bekerja keras dan siap untuk bertarung,” tulis Shayne Pattynama di akun Instagram-nya, @s.pattynama.

Maarten Paes komentari sesi latihan Timnas Indonesia

(Maarten Paes komentari sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@s.pattynama)

Ternyata unggahan Shayne Pattynama mendapat respons dari Maarten Paes. Kiper milik FC Dallas yang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi ini menuliskan emoji tepuk tangan di kolom komentar Shayne Pattynama.

