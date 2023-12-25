Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ganasnya Sydney van Hooijdonk, Penyerang yang Ramai Disebut Bakal Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |07:54 WIB
Ganasnya Sydney van Hooijdonk, Penyerang yang Ramai Disebut Bakal Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong
Sydney van Hooijdonk bakal perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@sydneyvanhooijdonk)
A
A
A

GANASNYA Sydney van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sydney van Hooijdonk merupakan anak dari pesepakbola legenda asal Belanda, Pierre van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku.

Sydney van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepakbola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol.

Sydney van Hooijdonk

(Aksi Sydney van Hooijdonk bersama Bologna. (Foto: Instagranm/@sydneyvanhooijdonk)

Semua 22 gol itu dicetak Sydney van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Musim terbaik Sydney van Hooijdonk tersaji pada musim 2022-2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022-2023.

Apiknya performa Sydney van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Di musim ini, Sydney van Hooijdonk mencatatkan delapan penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi satu gol.

Sydney van Hooijdonk juga memiliki dua caps bersama Timnas Belanda U-21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepakbola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)?

Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela Timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia.

Halaman:
1 2
      
