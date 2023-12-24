Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beredar Kabar Penyerang Bologna Sydney van Hooijdonk Bakal Perkuat Timnas Indonesia, Begini Kebenarannya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |20:04 WIB
Beredar Kabar Penyerang Bologna Sydney van Hooijdonk Bakal Perkuat Timnas Indonesia, Begini Kebenarannya!
Sydney van Hooijdonk bakal perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@sydneyvanhooijdonk)
A
A
A

BEREDAR kabar penyerang Bologna, Sydney van Hooijdonk, bakal memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Apakah kabar ini benar adanya?

Nama Sydney van Hooijdonk muncul tak lama setelah Staf Ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada pemain keturunan Grade A yang siap memperkuat Timnas Indonesia. Hanya saja, pria yang membantu mengurusi proses naturalisasi Jordi Amat, Shayne Pattynama dan Sandy Walsh ini tak mau mengungkap identitas sang pemain.

Sydney van Hooijdonk

(Sydney van Hooijdonk kini perkuat klub Liga Italia, Bologna. (Foto: Instagram/@sydneyvanhooijdonk)

"Tapi ada pemain Grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya (nanti di lain kesempatan). Dia ingin membela Indonesia," kata Hamdan dalam Diskusi Turun Minum PSSI Pers.

"Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela Timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya," tambah Hamdan.

Setelah ucapan Hamdan Hamedan itu, sejumlah akun fanbase sepakbola Indonesia mengeluarkan spekulasi. Banyak yang berspekulasi bahwa pemain grade A yang dimaksud Hamdan Hamedan adalah Sydney van Hooijdonk.

Sydney van Hooijdonk merupakan anak pesepakbola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Pierre Van Hooijdonk yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepakbola ini disebut-sebut memiliki darah indonesia, tepatnya dari Maluku.

Halaman:
1 2
      
