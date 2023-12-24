Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Yael Liesdek, Pemain Keturunan yang Siap Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |19:20 WIB
Profil Yael Liesdek, Pemain Keturunan yang Siap Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong!
Berikut profil Yael Liesdek yang siap perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@yael.liesdek)
A
A
A

PROFIL Yael Liesdek, pemain keturunan yang siap perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Pesepakbola milik klub Liga 2 Belanda, SC Telstar, ini baru saja melakukan wawancara ekslusif dengan YouTuber yang biasa membahas pemain keturunan, Yussa Nugraha.

Dalam wawancara tersebut, Yael Liesdek terang-terangan siap memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Bahkan dalam pengakuan Yael Liesdek, ia sempat dihubungi PSSI.

Yael Liesdek

(Yael Liesdek saat memperkuat SC Telstar. (Foto: Instagram/@yael.liesdek)

“Saya sudah memikirkan itu (membela Timnas Indonesia). Saya sebenarnya bisa memilih tiga negara, yaitu Suriname, Belanda dan Indonesia. Namun, jika saya mendapat undangan bermain untuk Timnas Indonesia saya jawab iya. Menurut saya bagus untuk dapat bermain di negara yang indah (Indonesia),” kata Yael Liesdek dalam wawancara dengan Yussa Nugraha, Okezone mengutip dari akun YouTube Yussa Nugraha, Minggu (24/12/2023).

“Iya pernah ada kontak. Saya diberita tahu harus punya paspor Indonesia. Pernah ada pembicaraan tentang itu (naturalisasi) beberapa bulan yang lalu untuk melakukan itu. Namun, belum ada kelanjutan lagi dari sisi saya dan mereka, tapi kami sudah berbicara tentang hal itu,” lanjut Yael Liesdek.

Lantas, dari mana darah Indonesia Yael Liesdek berasal? Pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan ini memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Haria, Saparua, Maluku Tengah.

“Kakek (dari sang ibu) saya berasal dari Pulau Haria kalau tidak salah. Darah Indonesia saya berasal dari sana. Mama saya setengah Indonesia. Saya juga setengah dari Suriname karena keluarga ayah saya berasal dari sana.

Halaman:
1 2
      
