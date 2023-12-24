Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Pemain SC Telstar Bersedia Bela Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Ngaku Sudah Dihubungi PSSI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |18:46 WIB
Breaking News: Pemain SC Telstar Bersedia Bela Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Ngaku Sudah Dihubungi PSSI!
Shin Tae-yong rekomendasikan Yael Lisdek untuk dinaturalisasi? (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN SC Telstar, Yael Liesdek, siap memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Hal itu diketahui dalam wawancara yang dilakukan Yael Liesdek dengan YouTuber asal Indonesia yang biasa membahas pemain keturunan, Yussa Nugraha.

Yael Liesdek yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri, memiliki darah Indonesia dari sang kakek (dari sang ibu). Kakek Yael Liesdek berasal dari Haria, Saparua, Maluku Tengah.

Yael Lisdek

(Yael Lisdek siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@yael.lisdek)

Saat ini, Yael Liesdek berkesempatan membela tiga negara, yakni Suriname, Belanda dan Indonesia. Suriname merupakan negara asal sang ayah, sedangkan Belanda-Indonesia merupakan asal negara sang ibu. Namun, saat ditanya lebih memilih negara mana, Yael Liesdek bakal menunjuk Indonesia sebagai negara yang diperkuat.

“Saya sudah memikirkan itu. Saya sebenarnya bisa memilih tiga negara, yaitu Suriname, Belanda dan Indonesia. Namun, jika saya mendapat undangan bermain untuk Timnas Indonesia saya jawab iya. Menurut saya bagus untuk dapat bermain di negara yang indah (Indonesia),” kata Yael Liesdek dalam wawancara dengan Yussa Nugraha, Okezone mengutip dari akun YouTube Yussa Nugraha, Minggu (24/12/2023).

Dalam pengakuan Yael Liesdek, ia pernah berkomunikasi dengan PSSI perihal wacana naturalisasi. Sayangnya, obrolan menguap begitu saja.

“Iya pernah ada kontak. Saya diberita tahu harus punya paspor Indonesia. Pernah ada pembicaraan tentang itu (naturalisasi) beberapa bulan yang lalu untuk melakukan itu. Namun, belum ada kelanjutan lagi dari sisi saya dan mereka, tapi kami sudah berbicara tentang hal itu,” tegas pesepakbola 22 tahun ini.

