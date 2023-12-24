Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Maksimal di Piala Asia 2023, Marc Klok Ungkap Timnas Indonesia Terus Perkuat Fisik

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |18:10 WIB
Demi Maksimal di Piala Asia 2023, Marc Klok Ungkap Timnas Indonesia Terus Perkuat Fisik
Pemain Timnas Indonesia, Marc Klok. (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA – Gelandang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marc Klok mengungkapkan porsi latihan skuad Garuda di hari ketiga pemusatan latihan (TC) di Turki adalah latihan fisik. Baginya latihan fisik memang sangat diperlukan agar para pemain Timnas Indonesia bisa maksimal saat tampil di Piala Asia 2023 nanti.

Adapun latihan tersebut berlangsung di Huseyin Aygun Football Center, Titanic Deluxe Belek, Antalya, Turki, pada Sabtu 23 Desember 2023. Klok mengatakan kondisinya saat ini sangat baik dan bersyukur bisa terus dipercaya memperkuat Skuad Garuda.

Sejauh ini diakui Klok latihan Timnas Indonesia sangat berat. Namun dia sadar hal itu tentu dibutuhkan untuk Piala Asia 2023 mengingat persaingan yang bakal mereka hadapi juga bakal sulit.

"Kondisi sangat baik, fit, sehat, happy, bersyukur saya di sini dengan teman-teman. Latihan sangat berat, kita butuh ini untuk Asian Cup nanti. Fisik harus naik dan sampai saat ini latihan sangat baik, semua saya pikir adaptasi dengan baik,” papar Klok dalam rilis resmi PSSI, Minggu (24/12/2023).

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Menurut pemaparan Klok, Timnas Indonesia menjalani latihan satu lawan satu, lari fisik, hingga lompat. Langkah ini diterapkan maksimal sebelum melanjutkan ke tahap taktik.

Klok menyadari laga di Piala Asia 2023 pasti bakal menguras lebih banyak fisik. Pemain Persib Bandung itu pun bertekad untuk meningkatkan levelnya.

Halaman:
1 2
      
