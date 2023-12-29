Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Butuh Sandy Walsh, Pelatih KV Mechelen Doakan Timnas Indonesia Gugur Lebih Cepat di Piala Asia 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |06:57 WIB
Butuh Sandy Walsh, Pelatih KV Mechelen Doakan Timnas Indonesia Gugur Lebih Cepat di Piala Asia 2023
Aksi Sandy Walsh saat bela KV Mechelen. (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

PELATIH KV Mechelen, Besnik Hasi saat ini tengah dipusingkan dengan kondisi skuadnya yang tengah melemah karena ada beberapa pemain yang pergi membela negara masing-masing seperti yang dilakukan Sandy Walsh di Timnas Indonesia. Gara-gara hal tersebut juga, Hasi pun justru mendoakan Timnas Indonesia untuk gugur lebih cepat di Piala Asia 2023.

Seperti yang diketahui, saat ini KV Mechelen sedang berjuang terhindar dari zona degradasi. Apalagi usai tim asal Belgia itu menelan kekalahan 1-3 dari Charleroi pada Kamis 28 Desember 2023 membuat klub yang dibela Sandy Walsh makin terpuruk.

Tepatnya saat ini KV Mechelen terdampar di posisi ke-10 dengan 22 poin. Mereka hanya unggul satu angka saja dari peringkat 13 yang merupakan pintu gerbang zona degradasi di Liga Belgia.

Kini KV Mechelen sedang berlibur dan baru akan bermain lagi pada 20 Januari 2024 mendatang dengan melawan KAA Genk. Dalam laga krusial itu, Hasi masih dipusingkan karena ada beberapa pemain yang terpaksa absen karena membela negara.

Seperti halnya Sandy Walsh di Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, hingga Mory Konate yang bermain untuk Guinea di Piala Afrika 2023. Kedua kompetisi itu digelar di pertengahan Januari sampai pertengahan Februari 2024.

Sandy Walsh

Dengan melihat jadwal, setidaknya Sandy Walsh akan melewatkan lima laga KV Mechelen jika Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke final. Karena ada potensi ada banyak laga yang dilewatkan Sandy Walsh dan Konate jika tim mereka terus lolos, Hasi pun mendoakan baik Timnas Indonesia dan Guinea untuk gugur lebih cepat di Piala Asia dan Piala Afrika agar para pemainnya bisa kembali perkuat KV Mechelen.

Halaman:
1 2
      
