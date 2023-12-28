Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Bobol Gawang Libya, Nomor 1 si Penyerang Ganas!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:13 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Bobol Gawang Libya, Nomor 1 si Penyerang Ganas!
Timnas Indonesia akan menghadapi Libya di laga uji coba (Foto: PSSI)
A
A
A

LIMA pemain Timnas Indonesia yang diprediksi bobol gawang Libya akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah sosok penyerang tajam yang kerap menjadi andalan di lini serang Skuad Garuda.

Timnas Indonesia akan menghadpai Libya di laga uji coba. Pertandingan akan gelar pada 2 dan 5 Januari 2024. Berikut adalah lima pemain Timnas Indonesia yang diprediksi bobol gawang Libya

5. Saddil Ramdani


Saddil Ramdani jadi salah satu pemain yang diprediksi bisa menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia. Kecepatan serta determinasinya dalam melakukan serangan ke daerah pertahanan lawan beberapa kali memberikan dampak untuk permainan skuad garuda.

Salah satunya dibuktikan Saddil saat turun di laga Timnas Indonesia vs Filipina pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Satu golnya ke gawang Filipina berhasil menyelamatkan pasukan Shin Tae-yong dari kekalahan.

4. Witan Sulaeman


Berikutnya ada nama Witan Sulaeman yang diyakini bisa menjadi pembeda dalam permainan Timnas Indonesia. Witan sejauh ini menjadi pemain Timnas Indonesia dengan jumlah laga terbanyak di bawah asuhan Shin Tae-yong.

Pemain berusia 22 tahun itu tepatnya sudah dipercaya Shin Tae-yong memperkuat 51 laga di berbagai kelompok umur Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
