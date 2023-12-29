Dihajar Brighton 2-4, Son Heung-min Akui Tottenham Hotspur Bermain Buruk

BRIGHTON – Pemain Tottenham Hotspur, Son Heung-min mengaku timnya bermain buruk saat dihajar Brighton & Hove Albion dengan skor 2-4 di pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Menurut Son, hasil itu menjadi peringatan untuk Tottenham untuk tetap fokus dan berharap hal serupa tidak boleh terjadi lagi di masa depan.

Ya, Tottenham dipermalukan Brighton di Falmer Stadium, Brighton, Inggris pada Jumat (29/12/2023) dini hari WIB. The Seagulls -julukan Brighton & Hove Albion- bermain dominan hingga mencetak empat gol lebih dulu.

Gol-gol untuk Brighton dicatatkan oleh Jack Hinshelwood (11’), Joao Pedro (23’ (P), 75’ (P)), dan Pervis Estupinan (63’). Sementara, Tottenham hanya mampu membalaskan via gol Alejo Veliz (81’), dan Ben Davies (85’).

Kekalahan ini membuat Son kecewa berat. Penyerang asal Korea Selatan tersebut mengakui The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspurs- bermain sangat buruk dalam pertandingan itu.

“Ini bukan cara kami mendekati musim ini. Penampilan ini jauh dari level yang ingin kami mainkan. Kami tahu kesalahan kami tapi sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan karena pertandingan akan segera tiba,” kata Son dinukil dari Daily Mail, Jumat (29/12/2023).