Shin Tae-yong Ngamuk Ada Pemain Timnas Indonesia Makan Sembarangan, Begini Katanya!

SHIN Tae-yong pernah mengamuk karena ada pemain Timnas Indonesia yang makan sembarangan. Apakah Shin Tae-yong melakukan hal yang sama ketika ada pemain Timnas Indonesia melakukan pelanggaran yang sama?

Selasa (26/12/2023), nama Witan Sulaeman dan Marselino Ferdinan menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial. Kedua nama ini disorot karena tindak tanduk mereka yang tidak lazim dilakukan seorang atlet.

Di saat diharuskan mengonsumsi makanan yang bergizi, Witan Sulaeman justru kedapatan memasak mie instan di kamar hotelnya. Hal itu diketahui dalam unggahan yang dibuat gelandang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, di stories Instagram-nya.

Unggahan itu sontak mendapat respons negatif dari pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial. Mereka kompak mengkritik apa yang dilakukan Witan Sulaeman dan Marselino Ferdinan.

Lantas, apa respons Shin Tae-yong menyikapi kabar di atas? Kabarnya, Shin Tae-yong telah melakukan teguran kepada pemain yang bersangkutan.

Sebelumnya pada medio Juni 2021, Shin Tae-yong sempat mengamuk karena ada pemain yang makan sembarangan. Bahkan Shin Tae-yong sampai-sampai menjewer pemain yang ketahuan makan sembarangan, yakni Rifad Marasabessy.