HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia, Berkhayal Bakal Kalahkan Vietnam, Jepang dan Irak di Piala Asia 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |09:37 WIB
Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia, Berkhayal Bakal Kalahkan Vietnam, Jepang dan Irak di Piala Asia 2023
Timnas Indonesia berlatih serius jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyindir Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Soha.vn mengatakan hanya khalayan Timnas Indonesia dapat menyapu bersih Grup D Piala Asia 2023 yang berisikan Jepang, Vietnam dan Irak dengan kemenangan.

Kemarin, Okezone mencoba menyimulasikan bagaimana ranking FIFA Timnas Indonesia jika menyapu bersih tiga laga fase grup Piala Asia 2023 dengan kemenangan. Jika memenangkan tiga pertandingan di fase grup, Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 81 poin di ranking FIFA.

Media Vietnam sindir Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023

(Media Vietnam sindir Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. (Foto: SOHA)

Tambahan 81 poin membuat Timnas Indonesia diprediksi naik 22 peringkat, tepatnya dari posisi 146 ke 124 dunia! Namun, Soha menilai simulasi di atas takkan pernah terjadi, mengingat kualitas Timnas Indonesia yang masih di bawah tiga lawan mereka di fase grup.

“Media Indonesia menyajikan skenario khalayan bagi Timnas Indonesia, menang melawan Vietnam, Jepang dan Irak di Piala Asia,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

Namun, di sepakbola apa pun bisa terjadi, termasuk melihat Timnas Indonesia menyapu bersih seluruh laga fase grup dengan kemenangan. Benar, butuh keajaiban untuk merealisasikannya, namun semuanya bisa digapai lewat kerja keras.

Saat ini para pemain Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki dari 21 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024. TC ini dilangsungkan sebagai persiapan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan sebelum turun di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
