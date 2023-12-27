2 Unggahan Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Sorotan Negatif di Media Sosial Jelang Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Shin Tae-yong Murka

Para pemain Timnas Indonesia serius berlatih jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 2 unggahan pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan negatif di media sosial jelang Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Saat ini, Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki dari 21 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024.

TC ini dilakukan sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum turun di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Latihan intens pun dilakukan para pemain Timnas Indonesia dan aktivitas latihan mereka rutin diunggah akun Instagram @timnas.indonesia.

Hanya saja, sejumlah pemain Timnas Indonesia yang masih aktif di media sosial, justru mengunggah foto atau video yang mengundang reaksi negatif pencinta sepakbola di Tanah Air. Lantas, apa saja unggahan yang dimaksud?

Berikut 2 unggahan pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan negatif di media sosial jelang Piala Asia 2023:

2. Seakan Ada Kubu di Antara Pemain Timnas Indonesia





Winger Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, membagikan foto hang out bersama sejumlah personel skuad Garuda di salah satu restoran yang ada di Turki. Sejumlah pemain yang dimaksud adalah Witan Sulaeman, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Marselino Ferdinan, Egy Maulana Vikri, Pratama Arhan, Ramadhan Sananta.

Namun, foto ini memunculkan komentar negatif di media sosial. Sejumlah pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial menilai ada kubu di antara sejumlah pemain Timnas Indonesia, khususnya nama-nama di atas dengan pemain keturunan.

Spekulasi muncul karena dalam unggahan lain, pemain berdarah Belanda-Indonesia Shayne Pattynama dan Marc Klok juga membagikan foto kebersamaan mereka.

“Ga seneng lihat foto ini karena semakin mencerminkan adanya circle-circlean. Sekelas Timnas masa begitu kalau club bolehlah circle-circlean,” tulis akun Instagram @zayyillenials, mengomentari unggahan foto Witan Sulaeman yang diposting ulang akun @ngapakfootball.

“Kayaknya antara pemain lokal sama keturunan kok bikin kelompok masing-masing ya,” sambung akun @syhred23.