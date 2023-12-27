Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kaleidoskop 2023: Timnas Indonesia Lalui Tahun yang Unik, Mulai dari Lawan Argentina di SUGBK, Rebut Medali Emas SEA Games 2023, hingga Main di Piala Dunia U-17 2023!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |07:00 WIB
Kaleidoskop 2023: Timnas Indonesia Lalui Tahun yang Unik, Mulai dari Lawan Argentina di SUGBK, Rebut Medali Emas SEA Games 2023, hingga Main di Piala Dunia U-17 2023!
Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur melalui banyak hal menarik di 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia melalui 2023 dengan berbagai hal menarik yang terjadi. Sayangnya untuk tim senior, Timnas Indonesia gagal bersinar di 2023 karena lagi-lagi gagal meraih gelar juara.

Berbeda dengan timnas kelompok umur, Timnas Indonesia U-22 justru berhasil menyumbang medali emas usai menjadi juara di cabang olahraga (cabor) sepakbola putra SEA Games 2023.

Timnas Indonesia Senior

Pertama mari bahas perjuangan Timnas Indonesia senior. Pada 2023 ini, skuad Garuda sudah berjuang di ajang Piala AFF 2022 yang digelar akhir Desember tahun lalu sampai Januari 2023.

Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia hanya sampai babak semifinal lantaran kalah dari Vietnam. Padahal, banyak pencinta sepakbola Tanah Air percaya diri Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala AFF 2022 lantaran Garuda sudah diperkuat Jordi Amat.

Akan tetap, Timnas Indonesia justru gugur di babak semifinal. Setelahnya hingga pertengahan tahun, Timnas Indonesia senior hanya memiliki agenda bermain di FIFA Matchday.

Timnas Indonesia

Menariknya, PSSI berhasil mengundang Argentina ke Tanah Air. Sehingga pada FIFA Matchday Juni 2023, Timnas Indonesia berkesempatan melawan Argentina yang baru saja menjadi juara Piala Dunia 2022 Qatar.

Hebatnya Timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan meski tetap kalah 0-2. Setidaknya Garuda mampu menahan Argentina yang tak diperkuat Lionel Messi tersebut dengan hanya kebobolan dua gol saja.

Setelahnya di akhir 2023, pasukan Shin Tae-yong mulai mengawali perjuangan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Memulai dari babak pertama, Timnas Indonesia tampil luar biasa saat berjumpa Brunei Darussalam.

      
