HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelar TC di Qatar, Indra Sjafri Ingin Perkuat Pondasi Timnas Indonesia U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |19:58 WIB
Gelar TC di Qatar, Indra Sjafri Ingin Perkuat Pondasi Timnas Indonesia U-20
Indra Sjafri pimpin TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 saat ini tengah menggelar pemusatan latihan (TC) di Qatar. Menurut pemaparan sang pelatih, Indra Sjafri, TC tersebut sengaja dilakukan karena ia mau membangun pondasi Timnas Indonesia agar lebih kuat lagi.

Sebagaimana diketahui Skuad Garuda Asia -julukan - Timnas Indonesia U-20 pada 2024 akan mengikuti sejumlah turnamen. Turnamen itu, yakni Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Demi bisa maksimal di turnamen-turnamen yang disebut tersebut, Indra Sjafri pun merasa perlu ada pondasi yang kuat untuk Timnas Indonesia U-20. Karena itulah TC pun dilakukan di akhir 2023 ini.

"Persiapan Tim Nasional U-20 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U-20 tahun 2025, memulai pemusatan latihan tahap satu di ‘Aspire Academy’ Qatar," kata Indra Sjafri dilansir dari Instagram pribadinya @indrasjafri_coach, Selasa (26/12/2023).

Sesi latihan Timnas Indonesia U-20 (PSSI)

"Selama di sini kami akan fokus mengambil profil dari para pemain, dengan melakukan beberapa item test memanfaatkan Fasilitas Aspire Academy di Qatar," tambahnya.

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan Timnas Indonesia U-20 dihuni pemain-pemain potensial di Tanah Air. Hal itu karena dia menjaring dari berbagai kompetisi yang ada di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
