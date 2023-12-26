Cuadrado Absen Panjang, Inter Milan Siapkan Pengganti di Bursa Transfer 2024

MILAN - Inter Milan mulai melakukan ancang-ancang akan bermanuver pada bursa transfer pemain Liga Italia 2023-2024 pada Januari 2024. Sebab, tim I Nerazzurri -julukan Inter Milan dihadapan ada pemain yang cedera.

Sebagaimana diketahui, tim asal Kota Milan itu masih butuh waktu untuk memainkan kembali Juan Cuadrado. Oleh dikarenakan, pemain itu sedang pemulihan cedera tendon Achilles.

Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengatakan timnya membutuhkan tambahan pemain baru untuk mengarungi musim 2023-2024. Hal itu pun sudah diketahui internal Inter Milan setelah dia melakukan diskusi.

"Kami sudah berbicara dengan klub," kata Simone Inzaghi dilansir dari Tuttomercato, Senin (25/12/2023).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan manajemen pun memberikan respons cukup positif sejauh ini. Sebab, mereka berusaha memenuhi kebutuhan tim saat ini karena kompetisi masih panjang.

"Manajemen sudah bekerja. Kami punya banyak pertandingan," katanya.