Jadwal Boxing Day Liga Inggris 2023-2024: Manchester United Jamu Aston Villa, Arsenal Hadapi West Ham

Manchester United akan menjamu Aston Villa pada Kamis 27 Desember 2023 (Foto: Reuters)

BERIKUT jadwal boxing day Liga Inggris 2023-2024. Sejumlah klub besar akan ambil bagian pada laga tengah pekan yang mulai berlangsung malam nanti, Selasa (26/12/2023).

Laga Boxing Day musim ini akan dibuka pertandingan antara Newcastle United melawan Nottingham Forest. Kedua tim akan saling berhadapan malam nanti pukul 19.30 WIB.

Ada sebanyak 10 pertandingan yang bakal digelar hingga Jumat 29 Desember mendatang. Salah satu yang cukup dinantikan adalah laga Arsenal melawan West Ham United.

Dalam sejarahnya, Boxing Day adalah suatu tradisi perayaan hari libur bersamaan dengan datangnya Hari Natal. Sementara di sepakbola, Boxing Day menjadi ciri khas dari kompetisi Liga Inggris.

Boxing Day biasanya digelar sehari setelah natal, atau tepatnya pada 26 Desember. Secara harfiah, Boxing Day bisa diartikan semacam hari pemberian hadiah.