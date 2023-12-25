Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Melihat Kombinasi Langka Tiki Taka yang Dipamerkan Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane yang Sempat Repotkan Al Ettifaq

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |13:17 WIB
Melihat Kombinasi Langka Tiki Taka yang Dipamerkan Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane yang Sempat Repotkan Al Ettifaq
Cristiano Ronaldo lakukan Tiki Taka bersama Sadio Mane di laga kontra Al Ettifaq (Foto: REUTERS)
A
A
A

MELIHAT kombinasi langka Tiki Taka yang dipamerkan Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane yang sempat repotkan Al Ettifaq. Keduanya kini merupakan rekan setim di klub top Arab Saudi, Al Nassr.

Cristiano Ronaldo memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Arab Saudi sejak akhir tahun lalu. Dia telah menjadi pemain andalan sejak kedatangannya, yang memicu gelombang kedatangan para pemain top Eropa pada bursa transfer musim panas 2023.

Sadio Mane

Salah satu di antaranya adalah Sadio Mane. Eks penyerang Liverpool itu memutuskan untuk meninggalkan Bayern Munich setelah hanya berkarier selama semusim bersama tim asal Jerman tersebut.

Kombinasi Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane pun menjadi satu hal yang diperhatikan dengan seksama oleh para fans. Dalam suatu laga kontra Al Ettifaq pada Jumat (22/12/2023) dini hari WIB, Ronaldo dan Mane mencuri perhatian dengan aksi oper-operan Tiki Taka ala mereka.

Seperti tidak pernah mengalami penurunan dalam hal performa, keduanya tampil merepotkan pertahanan Al Ettifaq. Aksi mereka bahkan membuahkan sebuah gol yang tercipta pada menit ke-73.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663437/media-belanda-soroti-keputusan-pssi-tunjuk-john-herdman-jadi-pelatih-timnas-indonesia-vnt.webp
Media Belanda Soroti Keputusan PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/para_pemain_barcelona_merayakan_gol_mereka_ke_gawa.jpg
Jadwal Barcelona Vs Athletic Bilbao di Semifinal Piala Super Spanyol 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement