Melihat Kombinasi Langka Tiki Taka yang Dipamerkan Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane yang Sempat Repotkan Al Ettifaq

MELIHAT kombinasi langka Tiki Taka yang dipamerkan Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane yang sempat repotkan Al Ettifaq. Keduanya kini merupakan rekan setim di klub top Arab Saudi, Al Nassr.

Cristiano Ronaldo memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Arab Saudi sejak akhir tahun lalu. Dia telah menjadi pemain andalan sejak kedatangannya, yang memicu gelombang kedatangan para pemain top Eropa pada bursa transfer musim panas 2023.

Salah satu di antaranya adalah Sadio Mane. Eks penyerang Liverpool itu memutuskan untuk meninggalkan Bayern Munich setelah hanya berkarier selama semusim bersama tim asal Jerman tersebut.

Kombinasi Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane pun menjadi satu hal yang diperhatikan dengan seksama oleh para fans. Dalam suatu laga kontra Al Ettifaq pada Jumat (22/12/2023) dini hari WIB, Ronaldo dan Mane mencuri perhatian dengan aksi oper-operan Tiki Taka ala mereka.

Seperti tidak pernah mengalami penurunan dalam hal performa, keduanya tampil merepotkan pertahanan Al Ettifaq. Aksi mereka bahkan membuahkan sebuah gol yang tercipta pada menit ke-73.