HOME BOLA LIGA INGGRIS

Masuk Situs Premier League, Justin Hubner Resmi Naik ke Tim Senior Wolverhampton Wanderers?

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |20:29 WIB
Masuk Situs Premier League, Justin Hubner Resmi Naik ke Tim Senior Wolverhampton Wanderers?
Justin Hubner masuk situs Premier League (Foto: Twitter/wolvesacademy)
MASUK situs Premier League, Justin Hubner nampaknya resmi naik ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Sang pemain keturunan Indonesia tercantum dalam skuad Wolves – sebutan Wolverhampton – di situs resmi Premier League.

Hubner terpantau menggunakan nomor punggung 67 sebagai seorang bek. Namun, profil Hubner belum dilengkapi dengan foto.

Justin Hubner

Maklum, Hubner sendiri belum menjalani debut bersama Wolves di Premier League. Meski demikian, kabar tersebut lantas menjadi kebanggaan tersendiri bagi para penggemar Indonesia.

Mengingat Hubner menjadi pemain Timnas Indonesia satu-satunya yang saat ini terdaftar di Premier League. Dia menjadi pemain muda Indonesia yang diharapkan bisa debut di kompetisi paling bergengsi Eropa itu.

Hubner akan menjadi pemain Indonesia kedua yang bakal berkarier di Premier League. Sebelumnya, Jordi Amat telah menjadi pemain Timnas Indonesia pertama yang pernah berkarier di kasta tertinggi Liga Inggris itu.

