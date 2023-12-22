3 Tanda Justin Hubner Debut di Liga Inggris 2023-2024 Sebelum 2023 Berakhir, Nomor 1 Ada Kaitan Timnas Indonesia!

Berikut 3 tanda Justin Hubner debut di Liga Inggris 2023-2024 sebelum 2023 berakhir. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

SEBANYAK 3 tanda Justin Hubner debut di Liga Inggris 2023-2024 sebelum 2023 berakhir akan diulas Okezone. Justin Hubner saat ini berstatus kapten Wolverhampton Wanderers U-21, tim yang mentas di Premier League 2 2023-2024.

Meski berstatus tim U-21, Justin Hubner berkesempatan duduk di bench saat tim tim senior Wolverhampton Wanderers bertandang ke markas Arsenal di pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024 pada 2 Desember 2023.

Karena itu, hanya masalah waktu bagi Justin Hubner menjalani debut bersama tim senior Wolverhampton Wanderers. Setidaknya sudah ada tiga pertanda Justin Hubner bakal debut di Liga Inggris 2023-2024 sebelum 2023 berakhir. Apa saja?

Berikut 3 tanda Justin Hubner debut di Liga Inggris 2023-2024 sebelum 2023 berakhir:

3. Jadwal Padat





Wolverhampton Wanderers akan menghadapi jadwal padat pada 24-30 Desember 2023. Tak tanggung-tanggung dalam periode tersebut, Wolverhampton Wanderers akan melakoni tiga pertandingan Liga Inggris 2023-2024.

Usai menjamu Chelsea pada Minggu 24 Desember 2023, Wolverhampton Wanderers melakoni laga tandang kontra Brentford pada Kamis 28 Desember 2023 dini hari WIB. Selanjutnya pada Sabtu 30 Desember 2023 malam WIB, Wolverhampton Wanderers menjamu Everton. Berhubung jadwal padat, sang pelatih bisa saja melakukan rotasi pemain sekaligus memberikan kesempatan bermain kepada Justin Hubner.

2. Cuma Punya 3 Bek Tengah





Wolverhampton Wanderers hanya memiliki tiga bek tengah saat ini, yakni Craig Dawson, Max Killman dan Toti. Uniknya, pelatih Gary O’Neill gemar menerapkan pola tiga bek sehingga Max Killman dan kawan-kawan selalu bermain sebagai starter.

Berhubung jadwal padat ada di depan mata, bisa saja kolaborasi trio di atas mengalami perubahan dan Justin Hubner masuk ke dalam persaingan.