Hasil Atletico Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2023-2024: 10 Pemain Los Rojiblancos Bungkam Sergio Ramos Cs 1-0!

HASIL Atletico Madrid vs Sevilla dalam laga tunda pekan ke-4 Liga Spanyol 2023-2024 sudah diketahui. Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Laga Atletico Madrid vs Sevilla digelar di Stadion Civitas Metropolitano, Madrid, Sabtu (23/12/2023) malam WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Marcos Llorente (46). Atletico harus bermain dengan 10 orang saja dalam laga ini usai Caglar Soyuncu dikartu merah wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Kedua tim sama-sama tampil trengginas demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Sayang, usaha kedua tim sama-sama tak kunjung berbuah manis. Hingga menyentuh menit ke-27 laga, skor kacamata alias 0-0 masih terus terjaga.

Salah satu peluang emas Atletico didapat lewat aksi Alvaro Morata. Sayang, aksinya masih belum bisa membuat bola bersarang di gawang tim tamunya karena kesigapan Drimitrov dalam mengawal gawangnya.

Sevilla sendiri juga terus membangun serangan. Tetapi hingga peluit panjang tanda akhir babak pertama dibunyikan wasit, tak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 terus terjaga.