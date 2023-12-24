Breaking News: Sir Jim Ratcliffe Resmi Akuisisi 25 Persen Saham di Manchester United!

MANCHESTER United resmi mencapai kesepakatan dengan Ketua INEOS, yakni Sir Jim Ratcliffe. Dengan begitu, Sir Jim Ratcliffe memiliki saham Manchester United saat ini.

Kabar ini diumumkan resmi Man United di laman resminya, Minggu (24/12/2023) malam WIB. Dalam keteranganya disebut bahwa Sir Jim Ratcliffe akan mengakuisisi hingga 25 persen kepemilikan saham di Man United.

Rinciannya, Sir Jim Ratcliffe mengakuisisi 25 persen saham Kelas B Manchester United. Lalu, ada 25 persen saham juga yang dimiliki Sir Jim Ratcliffe di Kelas A Manchester United.

Pihak Man United juga mengonfirmasi bahwa INEOS akan bertanggung jawab atas manajemen operasi sepakbola. Kesepakatan ini diyakini akan memberi dampak kepada Man United ke depannya.

“Manchester United mencapai kesepakatan dengan Sir Jim Ratcliffe, Ketua INEOS, untuk mengakuisisi hingga 25% kepemilikan saham di perusahaan,” tulis keterangan Man United di laman resminya, Minggu (24/12/2023).

“Manchester United hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian di mana Ketua INEOS, Sir Jim Ratcliffe, akan mengakuisisi 25 persen saham Kelas B Manchester United dan hingga 25 persen saham Kelas A Manchester United dan memberikan tambahan USD300 juta yang dimaksudkan untuk memungkinkan investasi masa depan ke Old Trafford,” lanjutnya.

“Sebagai bagian dari transaksi, INEOS telah menerima permintaan dewan untuk mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan operasional sepakbola klub. Hal ini akan mencakup semua aspek operasional dan akademi sepakbola pria dan wanita, serta dua kursi di dewan Manchester United PLC dan dewan klub sepakbola Manchester United,” jelas Man United.