HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kunci Kemenangan Dramatis 10 Pemain Real Madrid atas Alaves di Liga Spanyol 2023-2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |01:07 WIB
Kunci Kemenangan Dramatis 10 Pemain Real Madrid atas Alaves di Liga Spanyol 2023-2024
Laga Deportivo Alaves vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

KUNCI kemenangan dramatis 10 pemain Real Madrid atas Alaves di Liga Spanyol 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyebut keberhasilan ini dipetik berkat komitmen besar dari tim sendiri.

"Kami menang berkat komitmen tim yang sangat besar,” tutur Ancelotti dalam rilis resmi Real Madrid di Twitter, @realmadriden, Sabtu (23/12/2023).

Deportivo Alaves vs Real Madrid

Ya, Real Madrid sukses membawa pulang poin penuh usai Lucas Vazquez mencetak gol di menit ke-90+2. Los Blancos menang 1-0 pada laga yang digelar di Stadion Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Jumat 22 Desember 2023 dini hari WIB.

Pada laga tersebut, Real Madrid bermain cukup alot di laga tandangnya. Mereka cukup kesulitan meladeni kekuatan Alaves sejak babak pertama.

Halaman:
1 2
      
