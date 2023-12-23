Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Alasan Liverpool Bakal Hancurkan Arsenal di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Faktor Kunci

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |14:07 WIB
5 Alasan Liverpool Bakal Hancurkan Arsenal di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Faktor Kunci
Liverpool bakal jamu Arsenal dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK lima alasan Liverpool bakal hancurkan Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan digelar di Anfield pada Minggu (24/12/2023) pukul 00.30 WIB nanti.

The Reds – julukan Liverpool – akan melakoni partai penting di lanjutan Liga Inggris 2023-2024 dengan menjamu salah satu rival utama dalam perebutan gelar juara. Liverpool menempati peringkat ketiga klasemen dengan torehan 38 poin, terpaut satu poin saja dari The Gunners – julukan Arsenal – yang menjadi pemuncak.

Arsenal

Liverpool punya kans besar untuk menjadi pemuncak jika mampu menang di sini. Setidaknya, ada lima faktor yang melatarbelakangi kemampuan mereka untuk menggilas tim asuhan Mikel Arteta tersebut pada akhir pekan ini.

Berikut 5 Alasan Liverpool Bakal Hancurkan Arsenal di Liga Inggris 2023-2024

5. Main di Kandang

Anfield

Liverpool akan tampil di kandang mereka, Anfield, dalam pertandingan ini. Tentunya, bermain di kandang memberikan motivasi tersendiri untuk skuad asuhan Jurgen Klopp meraih kemenangan.

Dukungan dari para fans di Merseyside akan mengintimidasi The Gunners di sepanjang laga. Terlebih, Liverpool akan menghadapi salah satu tim rival dalam perburuan gelar juara pada saat ini.

4. Arsenal Punya Tren Tandang Buruk Belakangan

Arsenal

Arsenal boleh saja memuncaki klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 pada saat ini. Namun, mereka tidak begitu kuat ketika bermain tandang.

Tim asuhan Mikel Arteta hanya menang dua kali dari lima partai terakhir di semua ajang. Dua di antaranya berakhir kekalahan dengan skor identik 0-1 dari Aston Villa dan Newcastle United sedangkan satu laga lainnya berakhir imbang di Liga Champions 2023-2024 kontra PSV Eindhoven.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662839/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-gagal-menang-man-city-ditahan-chelsea-ctf.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Gagal Menang, Man City Ditahan Chelsea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Turun Tangan, Real Madrid Ajukan Rp2,3 Triliun untuk Gelandang Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement