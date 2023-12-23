5 Alasan Liverpool Bakal Hancurkan Arsenal di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Faktor Kunci

SEBANYAK lima alasan Liverpool bakal hancurkan Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan digelar di Anfield pada Minggu (24/12/2023) pukul 00.30 WIB nanti.

The Reds – julukan Liverpool – akan melakoni partai penting di lanjutan Liga Inggris 2023-2024 dengan menjamu salah satu rival utama dalam perebutan gelar juara. Liverpool menempati peringkat ketiga klasemen dengan torehan 38 poin, terpaut satu poin saja dari The Gunners – julukan Arsenal – yang menjadi pemuncak.

Liverpool punya kans besar untuk menjadi pemuncak jika mampu menang di sini. Setidaknya, ada lima faktor yang melatarbelakangi kemampuan mereka untuk menggilas tim asuhan Mikel Arteta tersebut pada akhir pekan ini.

Berikut 5 Alasan Liverpool Bakal Hancurkan Arsenal di Liga Inggris 2023-2024

5. Main di Kandang





Liverpool akan tampil di kandang mereka, Anfield, dalam pertandingan ini. Tentunya, bermain di kandang memberikan motivasi tersendiri untuk skuad asuhan Jurgen Klopp meraih kemenangan.

Dukungan dari para fans di Merseyside akan mengintimidasi The Gunners di sepanjang laga. Terlebih, Liverpool akan menghadapi salah satu tim rival dalam perburuan gelar juara pada saat ini.

4. Arsenal Punya Tren Tandang Buruk Belakangan





Arsenal boleh saja memuncaki klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 pada saat ini. Namun, mereka tidak begitu kuat ketika bermain tandang.

Tim asuhan Mikel Arteta hanya menang dua kali dari lima partai terakhir di semua ajang. Dua di antaranya berakhir kekalahan dengan skor identik 0-1 dari Aston Villa dan Newcastle United sedangkan satu laga lainnya berakhir imbang di Liga Champions 2023-2024 kontra PSV Eindhoven.