HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kabar Buruk, Liverpool Bakal Kehilangan Mohamed Salah di Dua Laga Penting saat Hadapi Arsenal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |16:46 WIB
Kabar Buruk, Liverpool Bakal Kehilangan Mohamed Salah di Dua Laga Penting saat Hadapi Arsenal
Pelatih Liverpool, Mohamed Salah. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Saat ini Liverpool tengah berusaha mengkudeta Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024. Namun, upaya Liverpool itu tampaknya akan sulit mengingat pemain andalan mereka, yakni, Mohamed Salah berpeluang absen di sejumlah laga Liga Inggris, termasuk saat berjumpa Arsenal.

Seperti yang diketahui, saat ini Liverpool bertengger di urutan kedua dengan hanya tertinggal satu poin saja dari Arsenal yang memiliki 39 angka. Fakta tersebut membuat persaingan Liverpool dan Arsenal semakin sengit di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024.

Sayangnya ketika Liverpool tengah berusaha mengejar Arsenal, pelatih tim tersebut, yakni Jurgen Klopp justru dipusingkan dengan Salah yang bakal absen selama empat pekan sedari 13 Januari sampai 11 Februari 2024.

Sebab Salah dipastikan akan membela Tim Nasional (Timnas) Mesir yang akan bersaing di Piala Afrika 2023 yang digelar di Pantai Gading tersebut. Tentunya Salah bisa saja bergabung lebih cepat jika Mesir langsung gugur di fase grup.

Mohamed Salah

Hanya saja, Mesir adalah kandidat terkuat untuk bisa meraih Piala Afrika 2023. Jadi, diprediksi Salah akan mampu membantu Mesir lolos hingga ke final.

Jika skenario itu tercipta, maka Salah akan absen di tujuh laga Liverpool. Menariknya, ada dua laga mereka yang berjumpa Arsenal, pertama di kompetisi Liga Inggris 2023-2024, yakni pada 4 Februari 2024 dan di Piala FA pada 7 Januari.

Halaman:
1 2
      
