HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Napoli vs Frosinone di 16 Besar Coppa Italia 2023-2024: Partenopei Dibantai Giallazzurri 0-4!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |05:10 WIB
Hasil Napoli vs Frosinone di 16 Besar Coppa Italia 2023-2024: Partenopei Dibantai Giallazzurri 0-4!
Frosinone kejutkan Napoli dengan kemenangan 4-0 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Napoli vs Frosinone di babak 16 besar Coppa Italia 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Stadio Diego Armando Maradona pada Rabu (20/12) dini hari WIB berakhir dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan Giallazzurri -- julukan Frosinone.

Partenopei -- julukan Napoli -- secara mengejutkan takluk di kandangnya sendiri dan gugur prematur dari Coppa Italia 2023-2024. Laga alot di babak pertama berakhir tanpa gol, namun Enzo Barrenechea (65'), Giuseppe Caso (70'), Walid Chedira (90+1'), dan Abdou Harroui (90+5') memberi nestapa kepada tuan rumah.

Napoli

Jalannya Pertandingan

Pelatih Napoli, Walter Mazzarri, menurunkan para pemain lapis keduanya untuk pertandingan ini. Para pemain bintang, termasuk Victor Osimhen dan Khvicha Kvaratskhelia, hanya duduk di bangku cadangan sejak awal permainan.

Mereka menguasai permainan sedari awal namun kesulitan memberikan ancaman berarti. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga jeda turun minum.

Di babak kedua, Frosinone yang lebih banyak menunggu justru membuka skor lebih dulu melalui Enzo Barrenechea. Gelandang pinjaman Juventus itu sukses menanduk umpan sepak pojok dari Luca Garritano pada menit ke-65.

Lima menit berselang, Frosinone sukses menggandakan skor. Giovanni Di Lorenzo melakukan blunder dalam upayanya mengoper ke belakang. Giuseppe Caso merebut bola dan menceploskannya ke gawang Pierluigi Gollini.

