Barcelona Targetkan 3 Poin Lawan Almeria demi Bertahan di Papan Atas

BARCELONA - Barcelona menargetkan tiga poin saat menghadapi Almeria pada laga pekan ke-18 Liga Spanyol 2023-2024. Hal itu dilakukan demi bertahan di papan atas klasemen.

Duel Barcelona vs Almeria itu akan berlangsung di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Kamis 21 Desember 2023 dini hari WIB. Pertandingan yang sangat penting bagi kubu Blaugrana, mengingat sedang dihantui tren minor.

Barcelona menelan kekalahan 2-4 dari Girona, dan imbang 1-1 kontra Valencia. Hasil minor ini membuat mereka semakin tertinggal cukup jauh dari Girona yang sedang memuncaki papan klasemen sementara.

Menyoal hal itu, pelatih Xavi Hernandez mengatakan semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi syarat wajibnya, Barcelona harus meraih kemenangan dan itu wajib dimulai saat menjamu Almeria.

“Ini adalah perbedaan yang dapat kami perbaiki. Ini adalah soal tidak terpeleset dan mulai meraih kemenangan, dimulai melawan Almeria,” kata Xavi, dikutip dari situs resmi Barcelona, Rabu (20/12/2023).

Pelatih asal Spanyol itu mengingatkan kepada anak asuhnya untuk tampil konsisten meraih kemenangan di laga-laga yang akan dimainkan. Dia juga berharap kepada para penggemar Barcelona untuk tetap memberikan dukungan penuh.