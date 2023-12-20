Xavi Hernandez Minta Barcelona Serius Incar Juara Liga Spanyol 2023-2024

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez menegaskan para pemainnya untuk serius membidik gelar Liga Spanyol 2023-2024. Xavi mengatakan, Blaugrana -julukan Barcelona- tidak boleh terpeleset lagi dalam perburuan gelar.

Barcelona saat ini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024. Tim asuhan Xavi itu tertinggal tujuh poin dari peringkat kedua, Real Madrid, yang telah mengoleksi 42 poin.

Sementara, Girona yang merupakan pemuncak klasemen telah mengumpulkan 44 poin dari 17 pertandingan. Walau masih merupakan kandidat kuat memenangkan gelar, Barcelona diketahui ‘terpeleset’ dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dalam lima pertandingan terakhir, Blaugrana hanya mampu meraup delapan poin setelah menang dua kali, imbang dua kali, dan kalah sekali. Hal ini yang membuat jarak dengan Real Madrid kian jauh.

Menjelang berhadapan dengan Almeria, Kamis (21/12/2023) mendatang, Xavi menegaskan timnya harus merebut kemenangan. Setelah itu, juru formasi berusia 43 tahun itu ingin Blaugrana serius membidik gelar Liga Spanyol.

"Kami membayar terlalu banyak kesalahan dan kehilangan terlalu banyak poin. Kami harus mengakhiri tahun ini dengan positif dan menjadi lebih baik lagi di paruh kedua musim,” tegas Xavi dilansir dari ESPN, Selasa (19/12/2023).