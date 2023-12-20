Jelang Liverpool vs West Ham United, The Reds Waspadai Lini Serang The Hammers

LIVERPOOL – Asisten pelatih Liverpool, Pep Lijnders memprediksi timnya akan kesulitan menghadapi West Ham United di perempatfinal Piala Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya menurut Lijnders, tim berjuluk The Hammers tersebut memiliki lini serang yang berbahaya.

The Reds -julukan Liverpool- akan menjamu West Ham United di Stadion Anfield, pada Kamis 21 Desember 2023 dini hari WIB. Pertandingan yang cukup penting bagi kedua kesebelasan guna memastikan langkahnya ke babak semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024.

Menjelang laga tersebut, Liverpool tidak memiliki modal yang bagus karena di laga terakhir harus bermain imbang 0-0 kontra Manchester United. Lain cerita dengan West Ham yang menang 3-0 atas Wolverhampton di laga terakhirnya. Meski begitu, ini adalah kompetisi yang berbeda.

Menyoal kekuatan lawannya, Lijnders mengatakan bahwa West Ham bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi, mereka memiliki sosok pemain ciamik di lini serangnya seperti Mohammed Kudus, Jarrod Bowen, dan Lucas Paqueta.

“West Ham adalah tim yang mengalahkan Arsenal, dan mereka sudah berada di babak gugur Liga Eropa, sama seperti kami. Saya rasa mereka lebih kolektif dengan Kudus, Bowen, dan Paqueta di lini depan. Mereka punya banyak teknik di sana, sangat berkelas,” kata Lijnders, dilansir dari situs resmi Liverpool, Rabu (20/12/2023).

Lijnders juga mengungkapkan bahwa West Ham yang sekarang jauh lebih agresif. Itu semua tak luput berkat tangan dingin David Moyes. Hal ini menjadi salah satu yang harus diwaspadai Liverpool.