Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Liverpool vs West Ham United, The Reds Waspadai Lini Serang The Hammers

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |16:37 WIB
Jelang Liverpool vs West Ham United, <i>The Reds</i> Waspadai Lini Serang <i>The Hammers</i>
Mohamed Salah di Sesi latihan Liverpool. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Asisten pelatih Liverpool, Pep Lijnders memprediksi timnya akan kesulitan menghadapi West Ham United di perempatfinal Piala Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya menurut Lijnders, tim berjuluk The Hammers tersebut memiliki lini serang yang berbahaya.

The Reds -julukan Liverpool- akan menjamu West Ham United di Stadion Anfield, pada Kamis 21 Desember 2023 dini hari WIB. Pertandingan yang cukup penting bagi kedua kesebelasan guna memastikan langkahnya ke babak semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024.

Menjelang laga tersebut, Liverpool tidak memiliki modal yang bagus karena di laga terakhir harus bermain imbang 0-0 kontra Manchester United. Lain cerita dengan West Ham yang menang 3-0 atas Wolverhampton di laga terakhirnya. Meski begitu, ini adalah kompetisi yang berbeda.

Menyoal kekuatan lawannya, Lijnders mengatakan bahwa West Ham bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi, mereka memiliki sosok pemain ciamik di lini serangnya seperti Mohammed Kudus, Jarrod Bowen, dan Lucas Paqueta.

West Ham United

“West Ham adalah tim yang mengalahkan Arsenal, dan mereka sudah berada di babak gugur Liga Eropa, sama seperti kami. Saya rasa mereka lebih kolektif dengan Kudus, Bowen, dan Paqueta di lini depan. Mereka punya banyak teknik di sana, sangat berkelas,” kata Lijnders, dilansir dari situs resmi Liverpool, Rabu (20/12/2023).

Lijnders juga mengungkapkan bahwa West Ham yang sekarang jauh lebih agresif. Itu semua tak luput berkat tangan dingin David Moyes. Hal ini menjadi salah satu yang harus diwaspadai Liverpool.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661897/janice-tjen-bisa-lebih-moncer-di-tahun-2026-mgg.webp
Janice Tjen Bisa Lebih Moncer di Tahun 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/04/marcus_rashford.jpg
Nasib Marcus Rashford di Barcelona Masih Abu-Abu! Ini 3 Bintang yang Terancam Hengkang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement