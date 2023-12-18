Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool akan Hukum Seumur Hidup Suporternya yang Lempari Bus Man United

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:17 WIB
Liverpool akan Hukum Seumur Hidup Suporternya yang Lempari Bus Man United
Suporter Liverpool di laga kontra Manchester United (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL - Liverpool menyatakan akan menghukun seumur hidup oknum suporter yang melempari bus Manchester United. Hukuman tersebut berlaku setelah penyelidikan yang bekerja sama dengan kepolisian Merseyside.

Sebuah rekaman video menunjukkannya penyerangan oknum suporter The Reds -julukan Liverpool- bus milik Manchester United sebelum kedua tim berhadapan di Anfield, Liverpool, Inggris pada Minggu (17/12/2023) malam WIB. Sebuah benda nampak dilemparkan oleh suporter itu, dan memantul kembali kepada mereka.

Lantaran tindakkan tak terpuji ini, oknum suporter tersebut terancam akan dihukum seunur hidup dari nonton pertandingan. Hal itu tertuang dalam pernyataan resmi Liverpool yang ingin mengambil tindakkan hukuman terkuat -larangan menonton seumur hidup.

"Liverpool Sepak Bola Klub sangat mengutuk tindakan yang menyebabkan kerusakan pada bus tim Manchester United saat tiba di Anfield sore ini," tulis keterangan resmi Liverpool, Senin (18/12/2023).

"Setiap individu yang dinyatakan bersalah atas perilaku tercela ini juga akan menghadapi proses sanksi penuh dari klub," tambah keterangan itu.

Adapun, Liverpool akan bekerja sama dengan kepolisian Merseyside untuk menyelidiki kasus ini. Tentunya, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari tim tuan rumah.

