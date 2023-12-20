Gara-Gara Erling Haaland, Manchester City Didenda FA hingga Rp2,3 Miliar karena Protes kepada Wasit

GARA-GARA Erling Haaland, Manchester City didenda Federasi Sepakbola Inggris (FA) senilai 120 ribu pounds (Rp2,3 miliar) karena protes terlalu keras kepada wasit. Para pemain The Citizens – julukan Manchester City – dinilai protes terlalu keras kepada wasit Simon Hooper dalam laga kontra Tottenham Hotspur, Minggu (3/12/2023) lalu.

Manchester City dihukum karena dinilai telah gagal mengatur para pemainnya untuk bersikap baik di lapangan. Skuad besutan Pep Guardiola dianggap melakukan protes terlalu keras.

"Manchester City FC telah didenda £120.000 setelah pemain mereka mengepung ofisial pertandingan pada pertandingan Liga Premier melawan Tottenham Hotspur FC pada hari Minggu 3 Desember," bunyi pernyataan resmi FA, dipetik dri Sports Mole, Rabu (20/12/2023).

"Manchester City FC mengaku gagal memastikan pemainnya tidak berperilaku tidak pantas pada menit ke-94. Komisi Regulasi independen menjatuhkan sanksi ini setelah sidang," lanjut FA.

Sebagaimana diketahui, Man City dipaksa puas bermain imbang 3-3 saat menjamu Tottenham Hotspur. Hooper dianggap menjadi 'biang kerok' kegagalan Man City menang.

Pasalnya, sang wasit keburu meniup peluit tanda pertandingan berakhir di tengah kesempatan Man City menambah gol keempat mereka. Saat itu Jack Grealish lolos menembus pertahanan lawan lewat umpan terobosan Erling Haaland.