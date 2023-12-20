Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Urawa Reds vs Manchester City di Piala Dunia Antarklub 2023: Menang 3-0, The Citizens ke Final

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |03:11 WIB
Hasil Urawa Reds vs Manchester City di Piala Dunia Antarklub 2023: Menang 3-0, <i>The Citizens</i> ke Final
Manchester City menang 3-0 atas Urawa Reds di Semifinal Piala Dunia Antarklub 2023 (Foto: Instagram/Man City)
A
A
A

JEDDAH - Manchester City meraih kemenangan atas Urawa Reds di semifinal Piala Dunia Antarklub 2023. Bermain di King Abdullah Sports City, Rabu (20/12/2023), dini hari WIB, The Citizens menang meyakinkan 3-0.

Kemenangan ini sekaligus membawa Man City ke partai final. Pasukan Pep Guardiola sudah ditunggu Fluminese yang lolos ke final lebih dulu usai mengalahkan Al Ahly 2-0.

Jalannya Pertadingan

Babak Pertama

Manchester City tampil dominan atas lawan mereka sejak pertandingan di mulai. Namun, pertahanan Urawa Reds cukup solid untuk menahan gempuran dari Bernardo Silva dan rekan-rekan.

Peluang demi peluang terus diusahakan para penggawa Manchester City untuk mencetak gol. Namun, gol yang ditunggu-tunggu belum juga hadir jelang babak pertama usai.

Man City baru berhasil unggul lewat gol bunuh diri pemain Urawa Reds, Marius Hoibraten di menit ke 45+1'. Skor 1-0 untuk keunggulan The Citizens bertahan sampai jeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/51/2943845/juarai-piala-dunia-antarklub-2023-pep-guardiola-bangga-bawa-man-city-raih-quintuple-1TQuBVNjuW.JPG
Juarai Piala Dunia Antarklub 2023, Pep Guardiola Bangga Bawa Man City Raih Quintuple
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/51/2943790/5-fakta-manchester-city-juara-piala-dunia-antarklub-2023-nomor-1-trofi-kelima-the-citizens-tahun-ini-jxK0LmUPtb.JPG
5 Fakta Manchester City Juara Piala Dunia Antarklub 2023, Nomor 1 Trofi Kelima The Citizens Tahun Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/51/2943784/pep-guardiola-cetak-sejarah-usai-bawa-manchester-city-juara-piala-dunia-antarklub-2023-K0Yyc1qHNL.JPG
Pep Guardiola Cetak Sejarah Usai Bawa Manchester City Juara Piala Dunia Antarklub 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/51/2943768/daftar-pemenang-penghargaan-di-final-piala-dunia-antarklub-2023-bintang-manchester-city-rodri-pemain-terbaik-ODSR9tdmnR.JPG
Daftar Pemenang Penghargaan di Final Piala Dunia Antarklub 2023: Bintang Manchester City Rodri Pemain Terbaik!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661891/kalender-resmi-timnas-indonesia-di-tahun-2026-tatap-fifa-series-rex.webp
Kalender Resmi Timnas Indonesia di Tahun 2026: Tatap FIFA Series!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/jens_raven__1_.JPG
Jens Raven Bertekad Bangkit di 2026, Pil Pahit Timnas Indonesia Jadi Bahan Bakar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement