Hasil Urawa Reds vs Manchester City di Piala Dunia Antarklub 2023: Menang 3-0, The Citizens ke Final

JEDDAH - Manchester City meraih kemenangan atas Urawa Reds di semifinal Piala Dunia Antarklub 2023. Bermain di King Abdullah Sports City, Rabu (20/12/2023), dini hari WIB, The Citizens menang meyakinkan 3-0.

Kemenangan ini sekaligus membawa Man City ke partai final. Pasukan Pep Guardiola sudah ditunggu Fluminese yang lolos ke final lebih dulu usai mengalahkan Al Ahly 2-0.

Jalannya Pertadingan

Babak Pertama

Manchester City tampil dominan atas lawan mereka sejak pertandingan di mulai. Namun, pertahanan Urawa Reds cukup solid untuk menahan gempuran dari Bernardo Silva dan rekan-rekan.

Peluang demi peluang terus diusahakan para penggawa Manchester City untuk mencetak gol. Namun, gol yang ditunggu-tunggu belum juga hadir jelang babak pertama usai.

Man City baru berhasil unggul lewat gol bunuh diri pemain Urawa Reds, Marius Hoibraten di menit ke 45+1'. Skor 1-0 untuk keunggulan The Citizens bertahan sampai jeda.