HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea vs Newcastle United: The Blues Incar Kemenangan demi Ambisi Trofi Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |22:15 WIB
Chelsea vs Newcastle United: <i>The Blues</i> Incar Kemenangan demi Ambisi Trofi Juara
Chelsea akan menghadapi Newcastle di perempat final Piala Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
LONDON – Mauricio Pochettino menegaskan bahwa prioritasnya adalah membawa Chelsea menjuarai Piala Liga Inggris 2023-2024. Jika hal itu berhasil terwujud, maka trofi itu juga akan menjadi trofi pertama Pochettino di Inggris.

The Blues -julukan Chelsea- akan menghadapi Newcastle United di babak perempat final Piala Liga Inggris 2023/2024. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London, Rabu (20/12/2023) dini hari WIB.

Tentu saja ini akan menjadi ujian yang berat bagi Chelsea. Pasalnya, Newcastle bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Namun Pochettino memiliki ambisi yang besar di ajang tersebut.

Pochettino menegaskan bahwa Piala Liga Inggris 2023/2024 adalah prioritas utama bagi Chelsea. Terlebih, The Blues terakhir kali menyabet trofi itu pada edisi 2015. Ditambah lagi, Pochettino juga belum pernah mencicipi rasanya membawa tim besutannya meraih gelar juara selama berkarir di Inggris.

“Tentu saja, saya ingin memenangkan trofi di sini, di Inggris. Saya ingin mengangkat trofi sekarang di kompetisi ini karena ini penting,” kata Pochettino, dikutip dari Reuters, Selasa (19/12/2023).

