HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Chelsea vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-0, The Blues Raih 3 Poin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |23:59 WIB
Hasil Chelsea vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-0, <i>The Blues</i> Raih 3 Poin
Chelsea menang 2-0 atas Sheffield United dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/David Klein)
A
A
A

LONDON - Hasil Chelsea vs Sheffield United di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Stamford Bridge, London, Sabtu (16/12/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 2-0.

Kedua gol Chelsea dihasilkan di babak kedua lewat Cole Palmer (54') dan Nicolas Jackson (61'). Ini menjadi kemenangan pertama The Blues setelah menelan hasil negatif di dua laga terakhir Liga Inggris 2023-2024.

Cole Palmer membuka keunggulan Chelsea atas Sheffield United (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

Jalannya Pertandingan

Chelsea yang bermain di hadapan publiknya sendiri langsung tampil menekan sejak menit awal. Meski begitu, Sheffield masih sangat solid sehingga pertahanan mereka sulit ditembus.

Sheffield sendiri bermain bukan tanpa ancaman. Tim berjuluk The Blades itu nyaris menjebol gawang Chelsea di menit ke-23 lewat tendangan Cameron Archer yang masih melenceng tipis. Setelah itu, pertandingan berjalan sengit dengan kedua tim saling jual beli serangan

Chelsea terus menggempur pertahanan Sheffield. Namun serangan yang dilancarkan anak asuh Mauricio Pochettino itu masih terlalu polos sehingga belum ada yang membuahkan gol. Sampai laga memasuki menit ke-35, kedua tim masih bermain dengan skor kacamata alias 0-0.

Memasuki lima menit akhir, The Blues mendapat peluang di menit ke-42 melalui Nicolas Jackson yang masih bisa diblok pertahanan The Blades. Pada akhirnya, Chelsea dan Sheffield untuk sementara harus bermain imbang dengan skor 0-0 di babak pertama.

Usai turun minum, The Blues tidak menurunkan tempo permainannya. Raheem Sterling dan kolega masih terus mencari celah untuk mencetak gol keunggulan. Tapi di sisi lain, pertahanan Sheffiled juga cukup sulit untuk ditembus.

