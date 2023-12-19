Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Usai Ditahan Manchester United, Jurgen Klopp Minta Liverpool Bangkit karena Jadwal Mengerikan Menanti

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |00:01 WIB
Usai Ditahan Manchester United, Jurgen Klopp Minta Liverpool Bangkit karena Jadwal Mengerikan Menanti
Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp kecewa dengan hasil imbang 0-0 yang diraih timnya saat menjamu Manchester United di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024. Kini Klopp mau para pemainnya segera bangkit karena jadwal yang mengerikan sudah menanti Liverpool hingga akhir tahun ini.

Liverpool harus puas bermain imbang 0-0 saat menjamu Man United di Stadion Anfield, Minggu 17 Desember 2023 malam WIB. Hasil yang sangat disayangkan karena hasil ini sekaligus membuat mereka tergusur dari puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

The Reds saat ini menempati posisi dua dengan koleksi 38 poin, terpaut satu angka saja dari Arsenal. Walaupun nyatanya memang Liverpool masih sangat berpeluang kembali memuncaki papan klasemen lantaran terpaut satu angka saja.

Akan tetapi, Klopp mengatakan untuk mewujudkan hal itu bukanlah perkara mudah lantaran melewati jadwal padat. Terlebih, Liverpool akan menghadapi West Ham United di perempatfinal Piala Liga Inggris musim ini, kemudian dilanjut dengan lawan Arsenal, dan Burnley dalam lanjutan Liga Inggris.

Liverpool vs Man United

“Ini adalah periode yang sulit. Kami bermain pada hari Rabu melawan West Ham, mereka sedang tampil bagus dan bermain sangat baik saat ini,” tutur Klopp, dikutip dari BBC, Selasa (19/12/2023).

“Kemudian kami akan menghadapi Arsenal dan Burnley. Ini periode yang sangat buruk,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661731/5-duel-tinju-paling-spektakuler-di-tahun-2025-conor-benn-vs-chris-eubank-torehkan-sejarah-tzc.webp
5 Duel Tinju Paling Spektakuler di Tahun 2025: Conor Benn vs Chris Eubank Torehkan Sejarah!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/striker_manchester_united_joshua_zirkzee.jpg
Ruben Amorim Tegaskan Alasan Tarik Joshua Zirkzee, Bukan karena Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement