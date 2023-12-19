Usai Ditahan Manchester United, Jurgen Klopp Minta Liverpool Bangkit karena Jadwal Mengerikan Menanti

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp kecewa dengan hasil imbang 0-0 yang diraih timnya saat menjamu Manchester United di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024. Kini Klopp mau para pemainnya segera bangkit karena jadwal yang mengerikan sudah menanti Liverpool hingga akhir tahun ini.

Liverpool harus puas bermain imbang 0-0 saat menjamu Man United di Stadion Anfield, Minggu 17 Desember 2023 malam WIB. Hasil yang sangat disayangkan karena hasil ini sekaligus membuat mereka tergusur dari puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

The Reds saat ini menempati posisi dua dengan koleksi 38 poin, terpaut satu angka saja dari Arsenal. Walaupun nyatanya memang Liverpool masih sangat berpeluang kembali memuncaki papan klasemen lantaran terpaut satu angka saja.

Akan tetapi, Klopp mengatakan untuk mewujudkan hal itu bukanlah perkara mudah lantaran melewati jadwal padat. Terlebih, Liverpool akan menghadapi West Ham United di perempatfinal Piala Liga Inggris musim ini, kemudian dilanjut dengan lawan Arsenal, dan Burnley dalam lanjutan Liga Inggris.

“Ini adalah periode yang sulit. Kami bermain pada hari Rabu melawan West Ham, mereka sedang tampil bagus dan bermain sangat baik saat ini,” tutur Klopp, dikutip dari BBC, Selasa (19/12/2023).

“Kemudian kami akan menghadapi Arsenal dan Burnley. Ini periode yang sangat buruk,” sambungnya.