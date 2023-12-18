Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Meski Gagal Menang, Erik Ten Hag Puji Permainan Manchester United saat Tahan Liverpool 0-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:13 WIB
Meski Gagal Menang, Erik Ten Hag Puji Permainan Manchester United saat Tahan Liverpool 0-0
Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL Manchester United harus puas hanya bisa membawa pulang satu poin dari markas Liverpool usai laga pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024 itu berakhir 0-0. Menariknya, pelatih Man United, Erik Ten Hag tetap memuji permainan timnya meski gagal mengalahkan Liverpool.

Sebab menurut Ten Hag, permainan Man United sudah sangat baik. Setan Merah mampu menahan penampilan Liverpool yang juga tak kalah baiknya di laga yang berlangsung di Stadion Anfield tersebut.

Ya, Man United mampu menahan imbang Liverpool dengan skor 0-0 pada Minggu 17 Desember 2023 malam WIB. Dalam laga tersebut, bisa dibilang Setan Merah tampil sangat tidak dominan ketimbang The Reds -julukan Liverpool.

Anak asuh Ten Hag praktis hanya memanfaatkan serangan balik cepat yang sesekali mengancam. Meski demikian, Ten Hag senang Man United bisa membawa pulang satu poin.

Terlebih, Man United mampu mencuri satu poin dengan catatan clean sheet. Pasalnya, Liverpool adalah tim yang sangat kuat ketika bermain di Anfield.

Liverpool vs Man United

“Setiap poin yang Anda raih sangatlah penting. Sepakbola adalah tentang hasil dan kami bisa saja menang hari ini jika kami memanfaatkan peluang kami,” kata Ten Hag, dilansir dari BBC, Senin (18/12/2023).

“Kami mengambil poin ini dan kami senang karena Liverpool berada dalam performa yang sangat baik di Anfield. Mereka selalu mencetak gol dan kami menghindarinya, kami menghentikan mereka menciptakan peluang dan mencetak gol,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
