Tak Senang Liverpool vs Manchester United Berakhir 0-0, Jurgen Klopp: Kami Harusnya Menang!

LIVERPOOL – Laga bertajuk big match antara Liverpool vs Manchester United di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024 berakhir imbang 0-0. Melihat hasil tersebut, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp merasa tidak senang karena menurutnya The Reds –julukan Liverpool– layak untuk menang.

Ya, Liverpool harus puas bermain imbang 0-0 saat menjamu Man United di Stadion Anfield, pada Minggu 17 Desember 2023 malam WIB. Hasil yang cukup disayangkan bagi The Reds karena mereka gagal meraih poin penuh padahal tampil sangat dominan.

Sementara bagi kubu Setan Merah -julukan Man United- ini jadi hasil yang cukup bagus lantaran bisa mencuri satu poin.

Klopp sama sekali tidak senang dengan hasil yang didapat anak asuhnya ini. Pelatih asal Jerman itu mengatakan bahwa seharusnya Liverpool menang karena memiliki total tembakan sebanyak 34 kali dengan delapan yang mengarah ke gawang.

“Hal utama yang saya tidak suka adalah hasilnya, kami seharusnya memenangkan pertandingan. Kami memiliki jumlah penyelesaian sebanyak itu, dan seharusnya penyelesaian yang tepat sasaran lebih banyak,” ucap Klopp, dilansir dari BBC, Senin (18/12/2023).

Kendati begitu, Klopp mendapat pelajaran dari hasil imbang tersebut. Dia tetap puas dan menyukai gaya bermain anak asuhnya yang sangat apik. Namun disisi lain, dia melihat bahwa para pemain Liverpool kerap terburu-buru sehingga tidak bisa mengkonversikan peluang menjadi gol.

“Tapi ada beberapa hal yang saya suka. Counter-pressing adalah yang terbaik di grup ini, intensitas dan start mungkin yang terbaik sejauh ini. Hari ini menyakitkan, tapi ini bagus, ini memberi kami banyak informasi dan sekarang kami harus menyelesaikan situasi ini,” ujarnya.