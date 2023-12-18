Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tak Senang Liverpool vs Manchester United Berakhir 0-0, Jurgen Klopp: Kami Harusnya Menang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |08:06 WIB
Tak Senang Liverpool vs Manchester United Berakhir 0-0, Jurgen Klopp: Kami Harusnya Menang!
Suasana laga Liverpool vs Man United di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Laga bertajuk big match antara Liverpool vs Manchester United di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024 berakhir imbang 0-0. Melihat hasil tersebut, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp merasa tidak senang karena menurutnya The Reds –julukan Liverpool– layak untuk menang.

Ya, Liverpool harus puas bermain imbang 0-0 saat menjamu Man United di Stadion Anfield, pada Minggu 17 Desember 2023 malam WIB. Hasil yang cukup disayangkan bagi The Reds karena mereka gagal meraih poin penuh padahal tampil sangat dominan.

Sementara bagi kubu Setan Merah -julukan Man United- ini jadi hasil yang cukup bagus lantaran bisa mencuri satu poin.

Klopp sama sekali tidak senang dengan hasil yang didapat anak asuhnya ini. Pelatih asal Jerman itu mengatakan bahwa seharusnya Liverpool menang karena memiliki total tembakan sebanyak 34 kali dengan delapan yang mengarah ke gawang.

“Hal utama yang saya tidak suka adalah hasilnya, kami seharusnya memenangkan pertandingan. Kami memiliki jumlah penyelesaian sebanyak itu, dan seharusnya penyelesaian yang tepat sasaran lebih banyak,” ucap Klopp, dilansir dari BBC, Senin (18/12/2023).

Liverpool vs Man United

Kendati begitu, Klopp mendapat pelajaran dari hasil imbang tersebut. Dia tetap puas dan menyukai gaya bermain anak asuhnya yang sangat apik. Namun disisi lain, dia melihat bahwa para pemain Liverpool kerap terburu-buru sehingga tidak bisa mengkonversikan peluang menjadi gol.

“Tapi ada beberapa hal yang saya suka. Counter-pressing adalah yang terbaik di grup ini, intensitas dan start mungkin yang terbaik sejauh ini. Hari ini menyakitkan, tapi ini bagus, ini memberi kami banyak informasi dan sekarang kami harus menyelesaikan situasi ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/50/1661265/kronologi-kecelakaan-maut-yang-hampir-tewaskan-petinju-anthony-joshua-hoy.webp
Kronologi Kecelakaan Maut yang Hampir Tewaskan Petinju Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/striker_as_roma_artem_dovbyk.jpg
Artem Dovbyk Tolak Mentah-Mentah Premier League, Pilih Setia bersama AS Roma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement