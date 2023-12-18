Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persikabo 1973 Ditahan Persebaya Surabaya 1-1, Aji Santoso: Belum Beruntung

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |02:35 WIB
Persikabo 1973 Ditahan Persebaya Surabaya 1-1, Aji Santoso: Belum Beruntung
Aji Santoso menyebut Persikabo 1973 kurang beruntung saat ditahan Persebaya Surabaya 1-1 (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

CIKARANG - Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, mengaku anak asuhnya belum beruntung saat ditahan Persebaya Surabaya 1-1 pada laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Apalagi, gol tim tamu dicetak dari satu-satunya peluang yang mereka dapat.

Duel Persikabo 1973 vs Persebaya Surabaya itu berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu 17 Desember 2023 sore WIB. Laskar Padjajaran tertinggal lebih dulu lewat gol Robson Duarte (30').

Persikabo 1973

Dalam keadaan tertinggal, Persikabo 1973 yang terus menyerang akhirnya menyamakan kedudukan. Adalah Andy Setyo (65') yang sukses mencetak gol lewat tandukan kerasnya.

Selepas pertandingan, Aji mengatakan timnya kebobolan karena kesalahan sendiri. Juru taktik berusia 53 tahun itu kecewa para pemainnya gagal mengimplementasikan hasil latihan.

"Yang pertama kembali lagi gol yang tercipta oleh lawan bukan karena satu proses permainan yang dibangun oleh lawan, tetapi lebih pada kesalahan kami sendiri," ujar Aji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Senin (18/12/2023).

"Padahal dalam latihan, selalu saya ingatkan kalau dalam keadaan bahaya mendingan bola bisa di long pass ke depan, tetapi pemain saya memberikan ke gelandang, dan kontrolnya salah, terjadi counter attack dan gol," keluh pria kelahiran Jawa Timur itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661209/25-pemain-dipanggil-ikut-seleksi-piala-asia-futsal-2026-hector-souto-semua-harus-buktikan-kualitas-zti.webp
25 Pemain Dipanggil Ikut Seleksi Piala Asia Futsal 2026, Hector Souto: Semua Harus Buktikan Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/hasil_drawing_16_besar_afc_champions_league_two_a.jpg
Komentar Pede Bos Persib usai Drawing ACL 2: Ratchaburi Lebih Bersahabat di Tengah Jadwal Neraka!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement