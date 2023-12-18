Persikabo 1973 Ditahan Persebaya Surabaya 1-1, Aji Santoso: Belum Beruntung

CIKARANG - Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, mengaku anak asuhnya belum beruntung saat ditahan Persebaya Surabaya 1-1 pada laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Apalagi, gol tim tamu dicetak dari satu-satunya peluang yang mereka dapat.

Duel Persikabo 1973 vs Persebaya Surabaya itu berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu 17 Desember 2023 sore WIB. Laskar Padjajaran tertinggal lebih dulu lewat gol Robson Duarte (30').

Dalam keadaan tertinggal, Persikabo 1973 yang terus menyerang akhirnya menyamakan kedudukan. Adalah Andy Setyo (65') yang sukses mencetak gol lewat tandukan kerasnya.

Selepas pertandingan, Aji mengatakan timnya kebobolan karena kesalahan sendiri. Juru taktik berusia 53 tahun itu kecewa para pemainnya gagal mengimplementasikan hasil latihan.

"Yang pertama kembali lagi gol yang tercipta oleh lawan bukan karena satu proses permainan yang dibangun oleh lawan, tetapi lebih pada kesalahan kami sendiri," ujar Aji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Senin (18/12/2023).

"Padahal dalam latihan, selalu saya ingatkan kalau dalam keadaan bahaya mendingan bola bisa di long pass ke depan, tetapi pemain saya memberikan ke gelandang, dan kontrolnya salah, terjadi counter attack dan gol," keluh pria kelahiran Jawa Timur itu.