Persebaya Surabaya Belum Menang sejak September 2023, Uston Nawawi Janji Benahi Kekurangan Selama Jeda

CIKARANG - Persebaya Surabaya kembali gagal menang usai ditahan Persikabo 1973 1-1 pada laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Pelatih Uston Nawawi berjanji untuk membenahi kekurangan selama jeda Liga 1 2023-2024 hingga Februari mendatang.

Bajul Ijo imbang dengan Persikabo 1973 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat, Minggu 17 Desember 2023 sore WIB. Gol-gol dalam pertandingan itu tercipta lewat Robson Duarte (30') bagi tim tamu dan Andy Setyo (65') untuk Laskar Padjadjaran.

Hasil imbang ini membuat Persebaya kembali gagal menang sejak September 2023. Kemenangan terakhir mereka didapat atas Arema FC dengan skor 3-1 pada 23 September silam.

Setelah itu, Bajul Ijo harus puas dengan lima kali imbang dan empat kali kalah. Uston mengatakan akan terus bekerja keras memperbaiki timnya untuk meraih kemenangan lagi.

"Tentunya kita tidak akan pernah menyerah ya untuk memenangkan pertandingan, udah lama kita belum merasakannya lagi (kemenangan)," kata Uston kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Senin (18/12/2023).