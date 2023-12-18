Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Ogah Terlena, Inter Milan Langsung Buru-Buru Alihkan Fokus ke 16 Besar Coppa Italia 2023-2024 Usai Kalahkan Lazio 2-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |16:03 WIB
Para pemain Inter Milan kala berlaga. (Foto: Reuters)
MILAN Inter Milan langsung buru-buru alihkan fokus ke 16 besar Coppa Italia 2023-2024. Mereka tak mau terlena dengan hasil manis yang baru saja mereka raih kala melawan Lazio dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024.

Ya, Inter Milan baru saja menghadapi Lazio di Olimpico, pada Senin (18/12/2023) dini hari WIB. Dalam laga itu, Inter Milan sukses menang dengan skor 2-0 berkat gol Lautaro Martinez (40’) dan juga Marcus Thuram (66’).

Lazio vs Inter Milan

Tetapi, Inter Milan tak bisa terlena lama-lama dengan kemenangan itu. Sebab, I Nerazzurri -julukan Inter Milan- akan segera berlaga lagi pada Kamis 21 Desember 2023. Inter Milan kali ini akan berjumpa Bologna dalam laga 16 besar Coppa Italia 2023-2024.

Pemain Inter Milan, Marcus Thuram, mengatakan timnya tidak boleh memandang remeh Bologna dalam laga nanti. Pasalnya, Inter Milan akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan.

“Ini sangat kuat, dengan pelatih yang bagus," kata Thuram, dilansir dari Tuttomercato, Senin (18/12/2023).

Halaman:
1 2
      
