HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Hasil Futsal Profesional 2023-2024 : Unggul FC dan Pendekar United Main Imbang 3-3

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |19:57 WIB
Liga Hasil Futsal Profesional 2023-2024 : Unggul FC dan Pendekar United Main Imbang 3-3
Pendekar United vs Unggul FC di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/Pendekar United)
A
A
A

MALANG - Unggul FC dan Pendekar United berbagi poin di Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan digelar di GOR Ken Arok, Malang, Minggu (17/12/2023).

Kedua tim bermain ketat sejak awal pertandingan. Laga berakhir dengan skor 3-3 usai kedua tim saling berbalas gol.

Jalannya Pertandingan

Intensitas permainan berjalan cepat dan sengit. Namun Unggul FC mampu memanfaatkan peluang mereka kala tembakan Achmad Vicky merobek gawang Pendekar United.

Jual beli serangan terus terjadi di sisa babak pertama. Unggul FC kemudian mampu memanfaatkan eksekusi bola mati dengan sangat ciamik.

Umpan Josue Teran dari sepak pojok disambut Oscar Fernandez. Bola langsung dilesakkan dengan keras ke gawang Pendekar United.

Pendekar United memberi perlawanan jelang berakhirnya paruh pertama. Lewat eksekusi second penalti, Subhan Faidasa mengubah skor menjadi tipis 2-1.

