Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel FC Menang Telak 5-1 atas Halus FC

MALANG - Black Steel Manokwari FC mengalahkan Halus FC pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan kedua tim digelar di GOR Ken Arok, Malang, Minggu (17/12/2023) sore WIB.

Evan Soumilena bermain impresif sejak awal. Blacksteel pun sukses mengatasi perlawanan Halus FC dengan skor akhir 5-1.

Jalannya Pertandingan

Black Steel tampil trengginas sejak menit awal pertandingan. Baru beberapa menit laga berjalan, Black Steel sudah mampu unggul lewat eksekusi dingin Evan Soumilena.

Keunggulan Black Steel bertambah usai aksi individu Rafael Da Rosa diakhiri dengan tembakan keras. Black Steel pun mampu unggul dua gol dengan sangat cepat.

Namun Halus FC tetap mampu memberi perlawanan di babak pertama. Mereka pun berhasil memperkecil kedudukan lewat aksi Ahmad Fadillah.

Tak berlangsung lama, Black Steel kembali mampu menambah pundi gol lewat tembakan jarak jauh sang penjaga gawang, Rodrigo Matheus.